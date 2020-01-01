مناظرة زمهلاوية | لقب القرن الإفريقي.. حق مسلوب من الزمالك!

حلقة أسبوعية من "مناظرة زمهلاوية" لحسم الجدل!

شد وجذب وتبادل للاتهامات بين جمهور قطبي الكرة المصرية، وزاد الأمر بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، فقررنا أن نحسم الأمر، "جول GOAL" يقدم لكم حلقة أسبوعية من سلسلة "مناظرة زمهلاوية"، بين الصحفيين أحمد رفعت وعبده الليثي، ونستعرض في السطور التالية وجهة النظر الزمالكاوية، وللاطلاع على وجهة النظر الأهلاوية من هنا.

قضية طال الحديث عنها لأكثر من عقد، ومازال حتى يومنا هذا، هي قضية نادي القرن الإفريقي، فهل هو الأهلي مثلما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حينها، أم لجماهير الزمالك ومسؤوليه لديهم الحق في الاعتراض ومطالبة الكاف بالاعتراف بأنه نادي القرن الحقيقي؟

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ونأتي هنا في قضية جدل كبرى بين جماهير الأهلي والزمالك، زادت من اشتعال المواجهات بينهما داخل وخارج الملعب، واليوم سنتحدث ونعرض القضية من وجهة النظر الجماهير البيضاء.

الزمالك في القرن الـ20 عند الاستعداد للإعلان عن لقب القرن، على 9 بطولات إفريقية وهم 4 مرات لدوري الأبطال "كأس الأندية الأبطال" "16 نقطة"، وبطولة واحدة لكأس الكؤوس "4 نقاط" وبطل السوبر الإفريقي "نقطتين".

وبذلك 22 نقطة، بالإضافة إلى 3 نقاط لوصوله نهائي دوري الأبطال مرة واحدة، ونقطتان لوصوله نصف نهائي كأس الكؤوس مرة واحدة، ونصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي مرة واحدة احتسب له نقطتان وربع نهائي دوري الأبطال مرتين احتسب له نقطتين، و3 نقاط بعد احتلاله المركز الثاني في مجموعته بدوري الأبطال في مسماها الجديد وربع نهائي كأس الكؤوس مرة واحدة بنقطة وحيدة أيضًا.

وباحتساب النقاط نجد أن الزمالك هي 37 نقطة، وهي ما تنقص عن الأهلي 3 نقاط، ولكن ما الدلائل والأسباب التي تستند عليها جماهير نادي الزمالك لإثبات حقها في لقب نادي القرن، من الممكن أن تختصر في النقاط التالية:

1– كيف تتساوى نقاط الحاصل على بطولة كأس الأندية الأبطال بالنظام القديم ببطولة كأس الكؤوس بنظامه القديم؟، وهو ما لفت النظر حيث احتسب الأهلي في البطولتين 24 نقطة والزمالك 20 نقطة، خاصًة وأن الزمالك كان حاصلًا على البطولة الأهم بعدد أكبر فهل تم احتساب بطولة كأس الكؤوس بنفس نقاط كأس الأندية عادلًا؟!

2– عدم احتساب الأفروآسيوية، حيث علل الاتحاد الإفريقي وقتها عدم احتساب نقاط الزمالك في الأفروآسيوية بسبب احتساب البطولات الخاصة بقارة إفريقيا بمفردها، ولكن دعنا نرى في الجزء الثاني من الكرة الأرضية، نجد أن كأس الأنتر كونتيننتال يحتسب نقاطه، وهي بطولة تلعب بين بطل دوري أبطال أوروبا وكأس الليبرتادوريس.

3– احتساب نقاط لنصف نهائي وربع نهائي كأس الأندية، وأيضًا المركز الثاني في دوري الأبطال بدور المجموعات، هذه النقاط زادت للأهلي دفعة للحصول على اللقب.