مناظرة زمهلاوية | الأكثر شعبية عربيًا.. كم أهلي هناك؟ والسوق السوداء واستقبال قطر

حلقة أسبوعية من "مناظرة زمهلاوية" لحسم الجدل!

شد وجذب وتبادل للاتهامات بين جمهور قطبي الكرة المصرية الأهلي و الزمالك ، وزاد الأمر بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي، فقررنا أن نحسم الأمر، "جول GOAL" يقدم لكم حلقة أسبوعية من سلسلة "مناظرة زمهلاوية"، بين الصحفيين أحمد رفعت وعبده الليثي، ونستعرض في السطور التالية وجهتي النظر بالجانبين فيما يخص "الأكثر شعبية في الوطن العربي".

وجهة النظر الأهلاوية

نجد دائمًا أصدقائنا الزمالكوية يتحدثون عن شعبية ناديهم الجارفة في الدول العربية، وذلك دون أي سند أو دليل، بل فقط بالاستشهاد ببعض المباريات التي تقام في بعض الدول العربية.

وجود جماهير تؤازر الزمالك في تلك المواجهات بكثافة هو أمرًا طبيعيًا، لأن الجاليات المصرية في جميع أنحاء العالم، دائمًا ما تبحث عن أي شيئًا يتعلق بمصر لتشجيعه ومؤازرته، كنوع من الوطنية والانتماء.

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ونرى أن عدداً ليس بالقليل من تلك الجماهير يرتدون قمصان فرق مصرية أخرى، والغالبية منهم يرتدون قميص النادي الأهلي.

نتحدث هنا بدليل قاطع على شعبية وجماهيرية النادي الأهلي، فعليك عزيزي المشجع أن ترد على هذا السؤال، كم نادٍ في جميع الدول العربية يحمل اسم الأهلي؟

الإجابة هي 26 فريق، في جميع الدول العربية، دون أن نذكرهم، ولكن الهدف هو إثبات أن القلعة الحمراء هي الأكثر جماهيريًا عربيًا.

شيء آخر عزيزي المشجع، عندما تقام مباراة تجمع بين الأهلي والزمالك في أي دولة عربية، مثلما حدث مؤخرًا في كأس السوبر المصري بالإمارات، نجد التذاكر المخصصة لجماهير الأهلي انتهت في وقت قياسي، عكس تذاكر جماهير الزمالك، التي تظل موجودة قبل بداية المباراة بساعات قليلة.

وجهة النظر الزملكاوية

نأتي للمنظور الزملكاوي، بالكثير من الأدلة يبقى الزمالك هو الأكثر شعبية بين جماهير كرة القدم في الوطن العربي، فلم يجعل حضور مباراة كرة قدم في دولة الأمارات العربية الشقيقة بشكل أكبر لجماهير الأهلي يجعل القلعة الحمراء هي الأكثر جماهيريًا.

جماهير الزمالك تمتلك في دول الخليج العربي بلا استثناء روابط بدعم فردي وتجمعات على نفقاتهم الخاصة ويظهر الكثير من الشخصيات المرموقة كرويًا بمناصب في هذه الروابط على رأسهم هيثم فاروق الرئيس الشرفي لرابطة مشجعي الأبيض في قطر، وظهر بقميص خاص للرابطة استعدادًا للقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي .

وبالدليل القاطع أن روابط النادي الأبيض في الدول العربية لديها باع كبير، هو استقبال بعثة الفريق في قطر بمطار الدوحة قبل مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، بما لا يقل عن 3000 مشجع وسط تشجيع حار لنجوم الفريق بالإضافة إلى انبهار المسؤولون القطريين بتواجد جماهيري كبير.

ونذهب للإمارات في لقاء السوبر الأخير الذي فاز به الزمالك بركلات الترجيح، تتحدثون عن انتهاء تذاكر جماهير الأهلي قبل الفريق الأبيض قبل اللقاء بأيام!، نحن توجهنا بسؤال هام بمسؤول برابطة الزمالك ووضح أن هناك شركات خاصة قامت بشراء التذاكر لجماهير الأهلي وبعضها أهدى لموظفي شركات تربطهما تعاقدات كنوع من الدعاية، وأوضح أن كون اللقاء في يوم غير الإجازة الرسمية من الصعب الانتقال من إمارة إلى أخرى في نفس يوم يكون به عمل رسمي، والجانب الآخر حصل على التذاكر كهدية بالإضافة إلى حصولهم على إجازة يومها!!.

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ومن الممكن أن نختصر آراء بعض اللاعبين العرب، ونرصد ما قاله لاعبو الجزيرة الإماراتي قبل مواجهة السوبر الأخيرة، فنجد علي خصيف الذي بدأ السؤال مع كينو الذي فضل الأهلي ولكن سنخرجه من المنافسة لأنه لاعبًا برازيليًا، نذهب للاعبين العرب، فنجد خليفة الحمادي يقول الزمالك، لماذا؟ لأنه نادي الملوك ومن بعده سئل زميله فرد بـ"الأهلي"، وجاء سبب تفضيله للأحمر لأن الحمادي اختار الزمالك حيث قال: "لأنه قال الزمالك"، وباستكمال الفيديو نجد لاعبان آخران يختران الأبيض مقابل المارد الأحمر من واحدًا فقط، ولكن توحد ثنائي من لاعبو الجزيرة أنهم يشجعون القلعة البيضاء كونه "نادي الملوك".

🦅🏹 جولة علي خصيف لجمع التوقعات تشهد تقارب كبير في غرفة ملابس نادي الجزيرة بين مشجعي الأهلي والزمالك! 🔥🤩



🇦🇪 تُرى من يحتفل مع جمهوره ليلة الخميس في ملعب محمد بن زايد؟ 🤔 #نورتم_أبوظبي @AlAhly @ZSCOfficial pic.twitter.com/uPX2knkHPh — نادي الجزيرة (@AlJazira_uae) February 17, 2020

وأخيرًا إذا كنت تقيس الشعبية بعدد الأندية التي تسمى بالأهلي، نحن نقيسها بحب الجماهير لاسم نادي الزمالك المصري فقط، كقيمة كبيرة داخل الوطن العربي يتهافت على تشجعيها الجميع كونها "مدرسة الفن والهندسة".