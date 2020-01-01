ممنوع الاحتفالات الجماعية أو المؤتمرات الصحفية .. شكل مختلف للكرة الإنجليزية بعد العودة

كيف ستصبح شكل الكرة الإنجليزية عقب العودة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن البروتوكول المتبع للتعامل مع عودة مباريات كرة القدم خلال الفترة المقبلة للحفاظ على حياة اللاعبين وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

الحكومة البريطانية منحت الضوء الأخضر لعودة الأنشطة الرياضية بعد الأول من يونيو المقبل.

ووضعت رابطة البريميرليج خطة لعودة البطولة سواء فيما يتعلق بمواعيد المباريات.

المزيد من الفرق

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنّ بداية الاستعداد للمباريات ستكون من الواحدة ظهرًا بقدوم صاحب الأرض للتدريب على ملعبه على أن تنتهي التدريبات في الثانية والنصف مساءً.

كما سيجتمع اللاعبون في فندق ليلة المباراة، بينما يتواجد الفريق الضيف في فندق آخر مع الالتزام بكامل قواعد السلامة والصحة العامة.

أما في صباح السبت، فسوف يبدأ رجال الأمن في التأكد من خلو محيط الملعب من أي حضور للجمهور، وكذلك التأكد من وجود جميع معايير السلامة المحددة من الحكومة البريطانية داخل كل ملعب قبل موعد المباراة بنحو 7 ساعات، كما سيصل حكام الساحة وكذلك حكام الفيديو إلى الملعب مبكرًا في سيارتهم الخاصة مع المتخصصين في البث التلفزيوني، يليهم المختصون بتوزيع القمصان على اللاعبين وذلك لإعداد غرف الملابس بحيث تشمل على أدوات التعقيم والتطهير.

وسوف تصل الأندية إلى الملعب قبل موعد المباراة بفترة، على أن يتم الفصل بين اللاعبين والطاقم الفني والإداري لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، وبمجرد وصول الفرق سوف تغلق رجال الأمن كل المداخل لحرمان الجمهور من دخول الملعب.

وقبل انطلاق المباراة بساعة واحدة، سوف تجتمع الفرق مع المدرب في جلسة تكتيكية وبعدها يتجهون إلى الملعب للإحماء مع عدم مصافحة اللاعبين بعضهم البعض.

وسوف يتم خفض عدد الأطفال التي تجلب الكرات إلى 4 فقط مع توزيعهم في مسافات متباعدة، كما سيتم توزيع الصحفيين والمصورين بطريقة تضمن وجود مسافة كافية بين كل شخص والآخر.

وعكس المعتاد، فسوف يدخل كل فريق على حدة لأرض الملعب وكذلك بعد انتهاء المباراة وبين الشوطين سيخرجون على حدة، وفي حال تسجيل أي هدف، فلن يتم الاحتفال مع المجموعة.

ولن تُقام المؤتمرات الصحفية عقب المباراة أو تصريحات مع اللاعبين، وبعد المباراة سوف يغادر اللاعبين أولًا ثم بعد ذلك باقي الموجودين في الملعب.

جدير بالذكر أنّ هناك اقتراحات بمعاقبة كل من يبصق في الملعب ببطاقة صفراء.