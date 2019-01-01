ممر شرفي من لاعبي الأهلي والجونة لأبطال أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

الأهلي والجونة يحتفلون بلاعبي منتخب مصر تحت 23 عامًا.

قام لاعبو الأهلي والجونة، بلفتة رائعة قبل انطلاق مباراتهما، المقامة حاليا بالغردقة ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

الجونة والأهلي يضمان 4 لاعبين من صفوف منتخب مصر الأوليمبي الذي توج مؤخرًا بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

رمضان صبحي وأكرم توفيق ومحمود الجزار وعمر رضوان، تأهلوا رفقة المنتخب الأوليمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020.

الأهلي يطير إلى تونس عقب مواجهة الجونة على متن طائرة خاصة

وقف لاعبو الجونة والأهلي في ممر شرفي تكريما للرباعي البطل تكريما لما قدموه في البطولة التي انتهت الجمعة الماضية في ستاد القاهرة.

ويسعى الاهلي في مباراته أمام الجونة بتحقيق الفوز لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري المصري بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 3 جولات.