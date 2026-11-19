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أنهى ليستر سيتي علاقته براعي واجهة قميصه BC Game بأثر فوري، بعدما عيّنت شركة العملات المشفرة نجمة الأفلام الإباحية الروسية إيفا إلفي سفيرة لعلامتها التجارية. وأكد النادي المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزية يوم الأربعاء إنهاء الاتفاق بالتراضي، عقب انتقادات حادة من مشجعيه للحملة الترويجية المثيرة للجدل التي أطلقتها الشركة.

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فيديو يعجّل بإنهاء الرعاية

أنهى ليستر تعاونه التجاري مع BC Game بعدما كشفت منصة الألعاب التي تتخذ من كوراساو مقرًا لها عن تعيين إلفي في 3 نوفمبر. وكانت الشركة المشغّلة عبر الإنترنت، التي لا تملك ترخيصًا، قد دخلت في شراكة مع ليستر سيتي منذ عام 2024، واستمرت الشراكة حتى بعد فقدانها ترخيص التشغيل في المملكة المتحدة في ديسمبر من العام نفسه. وتصاعد الغضب سريعًا بعدما نشرت المؤسسة مقطع فيديو مليئًا بالتلميحات، تظهر فيه إلفي مع عامل توصيل، وتجاوزت مشاهداته ستة ملايين على منصة إكس.

استرداد كامل لقيمة قمصان المشجعين

أظهر المقطع المتداول إلفي وهي تتسلم عقدها، مصحوبًا بالتعليق: «مرحبًا بكِ في BC Game، إيفا إلفي! فلتبدأ المتعة».

وسرعان ما توالت الانتقادات من مشجعي ليستر وجمهور الرياضات الإلكترونية التابع لـBC Game، ما دفع النادي إلى إنهاء الاتفاق ورد قيمة القمصان المقلدة للمشجعين الذين اشتروها مؤخرًا.

وجاء في بيان للنادي صدر يوم الأربعاء: «توصل نادي ليستر سيتي لكرة القدم وBC GAME إلى اتفاق متبادل لإنهاء شراكتهما التجارية بأثر فوري».

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«يأتي القرار عقب محادثات بناءة بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة، أدركنا خلالها اختلاف أولوياتنا التجارية في المرحلة المقبلة».

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«نود أن نشكر BC GAME على دعمها طوال فترة ارتباطها بليستر سيتي، التي امتدت عامين ونصف العام، وعلى نهجها البنّاء في التوصل إلى هذا الاتفاق».

«يمكن للمشجعين الذين اشتروا قميصًا يحمل علامة BC GAME عبر قنوات البيع الرسمية التابعة لليستر سيتي خلال آخر 28 يومًا (منذ 21 أكتوبر 2026) إعادته لاسترداد قيمته كاملة أو استبداله، بحسب التوافر، بحلول يوم الأربعاء 2 ديسمبر. وسيُطلب تقديم إثبات الشراء».

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«تشمل سياسة الإرجاع الموسعة هذه القمصان التي ارتُديت أو خُصصت بأسماء، وهي قمصان لا تكون مؤهلة عادةً للإرجاع بموجب سياستنا المعتادة».

«يمكن إرجاع القمصان شخصيًا في متجر فوكسز فانستور بملعب كينج باور أو عبر البريد. وإذا أعاد المشجعون مشترياتهم باستخدام خدمة التوصيل العادية من رويال ميل، فسيرد النادي تكلفة بريد الإرجاع عبر وسيلة الدفع المستخدمة في عملية الشراء الأصلية».

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رابطة فوكسز ترست تنتقد اتفاق الرعاية مع شركة مراهنات

جاء قرار ليستر بعد تجدد الضغوط من رابطة المشجعين فوكسز ترست، التي عارضت منذ فترة طويلة ارتباط النادي بشركة مراهنات غير مرخصة. ولو بقي النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل موسمين، لكانت هذه الرعاية محظورة بالفعل بموجب قواعد المسابقة.

وردًا على إعلان تعيين إلفي في وقت سابق من هذا الشهر، قالت رابطة المشجعين: «يعرف معظم مشجعي ليستر سيتي الآن مدى استياء الرابطة واعتراضها على وجود BC Game راعيًا لواجهة قميصنا».

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«أعلنت BC Game الآن شراكة جديدة مع إيفا إلفي، التي وصفتها بأنها ’صانعة محتوى عالمية وشخصية في مجال الرياضات الإلكترونية‘... وهي، بالمصادفة، نجمة أفلام إباحية عالمية».

وشككت الرابطة في حقيقة ما إذا كانت هذه الشراكة تعبر عن هوية النادي، كما تحدثت عن الدور السلبي لمثل هذه الأنشطة وتأثيرها على الشباب.

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راسل مارتن يركز على التعافي في الملعب

يتعين على ليستر الآن معالجة طلبات إعادة القمصان المقلدة قبل الموعد النهائي في 2 ديسمبر، بالتزامن مع البحث عن شريك رئيسي جديد. وتزامنت حقبة BC Game، التي انتهت بهذا الشكل، مع هبوط النادي مرتين متتاليتين، من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024-2025، ثم من التشامبيونشيب الموسم الماضي. وبعد تعافيه من بداية بطيئة لم يحقق خلالها سوى فوز واحد في خمس مباريات، سيسعى فريق راسل مارتن الآن إلى التقدم في جدول الترتيب.