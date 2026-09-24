مليون يورو .. بطل كأس العالم يتبرع بمكافأته للعاملين "خلف الكواليس" في إسبانيا!

كشفت صحيفة "آس"، عن تبرع أحد لاعبي المنتخب الإسباني، الذي لم يُكشف عن اسمه، بأرباحه من الفوز بلقب كأس العالم 2026، للعديد من الأشخاص الذين يعملون خلف الكواليس؛ والتي كانت من باب شكر الطاقم على جهودهم على مدار ما يقارب الشهرين، من المعسكر التدريبي والبطولة، وهو ما لعب دورًا كبيرًا في التتويج بالذهب في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويقول التقرير إن المبلغ المخصص للاعبين والجهاز الفني بلغ نحو مليون يورو لكل منهم. وإجمالاً، دُفعت مكافآت قياسية بقيمة 44 مليون يورو لإسبانيا، وهي المبالغ التي حصل عليها الاتحاد المحلي، نظير التأهل عبر الأدوار المختلفة والفوز بالمباريات.

وتأكيداً على هذه النقطة، تقول "آس" إن اللاعب أراد أن يبقى مجهول الهوية ولا يزال كذلك، حتى تظل هذه اللفتة مجرد علامة على الامتنان تجاه الطاقم.

تشكيلة إسبانيا: من هم اللاعبون الجدد؟

وقد يحدث لمّ شمل الآن، شرط أن يكون المتبرّع السخي قد تم استدعاؤه مجددًا، ضمن تشكيلة لويس دي لا فوينتي؛ علمًا بأن مدرب إسبانيا قد أجرى أربعة تغييرات إجمالًا، بين ضم جوسيب مارتينيز (حارس مرمى إنتر)، ودين هاوسن (مدافع ريال مدريد)، وفيرمين لوبيز (وسط برشلونة)، وروبرتو فيرنانديز (مهاجم إسبانيول) إلى التشكيلة، بدلاً من ماركوس يورينتي الذي أعلن عن اعتزاله، وجافي الموقوف لمباراة واحدة، وجوان جارسيا، الذي يعاني من إصابة في الركبة، وكذلك استبعاد بورخا إيجليسياس.

وفي بداية فترة التوقف الدولي الممتدة، تواجه إسبانيا إنجلترا في دوري الأمم يوم السبت، على أن تُقام مباراة الإياب في الختام يوم 6 أكتوبر. وبينهما، تلعب إسبانيا أمام كرواتيا (29 سبتمبر) وجمهورية التشيك (3 أكتوبر).



