مليون يورو في يوم واحد.. هكذا تنعش قمصان النجوم خزائن الأندية!

اكتشف كيف تحوّلت قمصان النجوم إلى محرك رئيسي للإيرادات في عالم كرة القدم.

مليون يورو في يوم واحد، هكذا كشف نادي ريال مدريد عن مبيعات قمصان نجمه الجديد الفرنسي كيليان مبابي، الذي انتقل قادمًا من باريس سان جيرمان قبل نحو شهرين، ليؤكد بذلك أن أصداء الصفقة أكبر بكثير من مجرد قيمة فنية داخل الملعب.

مع تطور كرة القدم وامتدادها لتصبح صناعة كاملة لها وزنها وقيمتها في الاقتصاد، أصبحت قمصان النجوم داخل الأندية ذات فائدة استثمارية هائلة، ومن أهم مصادر تعظيم الإيرادات والأرباح.

ولا تزال مشاهد الطوابير المكتظة بالجماهير أمام متاجر الأندية، ليلاً ونهارًا، عالقة في الذاكرة عند انتقال أساطير كرة القدم، مثل ليونيل ميسي عندما انتقل إلى باريس سان جيرمان، وكريستيانو رونالدو عند انتقاله إلى يوفنتوس، أو عند عودته إلى مانشستر يونايتد.

ومن أبرز المفارقات التي لا تُنسى أن مبيعات قميص رونالدو في يوفنتوس غطت كافة التكاليف المتعلقة بصفقة انتقاله من ريال مدريد إلى السيدة العجوز في أقل من ستة أشهر، مما يدل على الأثر الاقتصادي الكبير لهذه الصفقة.

أما في حالة أيقونة كرة القدم ليونيل ميسي، فقد أعلن نادي باريس سان جيرمان أنه باع أكثر من مليون قميص بعد أيام قليلة فقط من الانتقال التاريخي للبرغوث من برشلونة إلى حديقة الأمراء.

الصفقة الأغلى في التاريخ

عندما قررت إدارة باريس سان جيرمان في عام 2017 دفع الشرط الجزائي في عقد البرازيلي نيمار جونيور مع برشلونة، والذي كان يبلغ وقتها 222 مليون يورو، تعجب الكثيرون من هذا الرقم.

لكن من الناحية الاقتصادية، كان تأثير نيمار كبيرًا جدًا، إذ نجح تواجده مع النادي الباريسي في جذب مشجعين جدد من جميع أنحاء العالم. كما كانت القيمة المالية لمبيعات قمصان نيمار ضخمة جدًا.

هذه الصفقة، "الأغلى في تاريخ كرة القدم"، غيرت مفهوم التعاقد مع النجوم من التركيز على المردود الفني فقط، ليشمل أيضًا المردود الاقتصادي.

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أصبحت الأندية الكبرى في أوروبا والعالم العربي تدرك الآن أهمية الاستثمار في تسويق قمصان الفريق ونجومه، لذا بدأت تهتم بإنشاء أقسام أو شركات خاصة للتسويق والمبيعات، يتولى مسؤوليتها خبراء في هذا المجال.

لم يعد هناك نادي كبير إلا ولديه منصة إلكترونية إلى جانب متاجر فعلية لبيع قمصان الفريق وأطقم التدريب وغيرها من الأدوات الرياضية، مما يجلب عشرات الملايين من الإيرادات إلى النادي.

ومن الممكن أن نشهد تطورات أكبر في المستقبل القريب، بعدما وصل التطور التكنولوجي إلى العديد من الأندية الأوروبية، التي بدأت تصدر بعض العملات الرقمية وتستثمر بطرق متنوعة.

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