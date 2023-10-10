البرازيلي كان على رادار صندوق الاستثمارات السعودي

SHAHID

يخطط ريال مدريد لإعادة جدولة الحفل الرسمي لتمديد عقد فينيسيوس جونيور بمجرد صدور نتيجة سلبية لاختبار "فيروس كورونا كوفيد 19" للرئيس فلورنتينو بيريز.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



الموضوع يُستكمل بالأسفل

لقد كان مقررًا الأسبوع الماضي أن يتم تجديد عقد فينيسيوس جونيور وإعلان ذلك لوسائل الإعلام، لكن هذا الملف تم تأجيله بسبب الجانب المذكور بشأن بيريز.

لكن لم يتوقف شيئًا حيال إبرام هذا العقد الجديد، كل ما تحدث عن أن التجديد قد توقف لا أساس له من الصحة، وفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

سيحدث تجديد العقد في الأسابيع المقبلة. وسيتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة مليار يورو، لتصعيب المهمة على أي فريق راغب في ضم النجم البرازيلي.

ولم يتم الإعلان عن مدة العقد الجديد مع فينيسيوس جونيور رفقة ريال مدريد، لكن رومانو يرجح أن يكون عقدًا "طويل الأمد".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



وبذلك يقطع ريال مدريد الطريق على الأندية الراغبة في ضم فينيسيوس، منها بالطبع الأندية السعودية التي تسعى للاستثمار في أفضل لاعبي العالم خلال السنوات المقبلة وكانت بعض التقارير قد أفادت بأن صندوق الاستثمار السعودي قد استهدف فينيسيوس بالفعل.

SHAHID