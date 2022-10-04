ملمحًا لرئيس النصر .. "أطالب المسؤولين بالتعلم من أحمد حجازي"

حجازي يُثير الإعجاب في السعودية

اثارت تصريحات أحمد حجازي نجم دفاع الاتحاد إعجاب الناقد الرياضي محمد الشيخ، والذي طالب المسؤولين بالتعلم منه بدلًا من إطلاق التصريحات المثيرة للجدل والتوتر بين الجماهير، وذلك في تلميح قوي ومباشر لرئيس النصر مسلي آل معمر.

النصر استضاف الاتحاد على ملعبه مرسول بارك ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي وقد انتهى اللقاء بالتعادل السلبي وشهد طرد طارق حامد والصليهم من الفريقين للعنف المبالغ به.

ماذا قال حجازي ورئيس النصر عن المباراة؟

المدافع المصري أشاد بأداء الفريقين خاصة الدفاعي خلال اللقاء، كما أبدى رضاه عن الروح الرياضية التي سادت على الملعب خلال اللقاء، مضيفًا "اللاعبون من الفريقين تمتعوا بروح رياضية كبيرة على أرض الملعب، حتى الأخطاء التي حدثت وحالتي الطرد كانت ضمن نطاق اللعب على الكرة والمنافسة الشريفة، وأشكر لاعبي النصر على روحهم الجيدة".

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Shahid Shahid

رئيس النصر مسلي آل معمر على الجانب الآخر كان قد انتقد أداء التحكيم خلال اللقاء، مبديًا دهشته من اختيار لجنة الحكام لهذا الحكم رغم فشله في تجارب سابقة، ومشيرًا إلى أن الرغبة كانت واضحة بإعادة مشهد طرد تاليسكا الذي حدث في ملعب الجوهرة خلال مباراة الفريقين الموسم الماضي. (هنا كامل تصريحاته)

ماذا قال الشيخ تعليقًا على تصريحات حجازي وآل معمر؟

الشيخ اتفق تمامًا مع حجازي مؤكدًا أن الأحداث التي صاحبت اللقاء كانت طبيعية مقارنة بقيمة المباراة وطبيعتها الخاصة وأنها لم تخرج أبدًا عن الروح الرياضية.

وأضاف "هذا كلام قائد كبير ولاعب متمرس، لأن ما شاهدناه في المباراة هو شحن طبيعي للقاء من هذا النوع ولم يخرج عن الروح الرياضية وكما قال حجازي فالبطاقات الحمراء كانت للقطات مشتركة وغير متعمدة، وأن ما فعله طارق حامد والصليهم لم يكن بقصد الإيذاء أبدًا، لذا نعم المباراة كانت نظيفة رغم الشحن النفسي للاعبين".

تابع "ما زاد احترامي لحجازي هو شكره وإشادته بنادي النصر وأجواء المباراة، فيما شاهدنا على الجانب الآخر من يُفترض من مسؤولين أن يكونوا أكثر مسؤولية من اللاعبين هم من شحنوا اللقاء بعد انتهائه".

أوضح "هذا لاعب كان داخل الملعب استطاع ضبط أعصابه وأشاد باللقاء والمنافس بعد نهاية المباراة، فيما نرى مسؤولين يُوترون الأجواء ويُعطون إيحاء بأن التحكيم أفسد المباراة وأضر فريقهم، رغم أن الحكم ومع بعض الهفوات هنا وهناك كان جيدًا".

أتم "شاهدنا مباراة طبيعية جدًا، لم تظهر بالقيمة الفنية المطلوبة لكنها ظهرت بالقيمة الأخلاقية الجيدة، الحكم لم يؤثر أبدًا على اللقاء أو نتيجته أو أحد أطرافه. من يريد أن يتعلم التصريحات والمسؤولية من المسؤولين فليتعلم من حجازي".

يُشار إلى أن النصر والاتحاد يعيشان حالة من الجدل والعداء المتبادل خلال السنوات الأخيرة بسبب عدة عوامل أبرزها قضية عبد الرزاق حمدالله.