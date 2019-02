ملك البطاقات الحمراء حكمًا لقمة مانشستر سيتي وتشيلسي

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إسناد مهمة تحكيم مباراة مانشستر سيتي أمام تشيلسي الأحد المقبل للحكم المثير للجدل مايك دين.

وسيستضيف مانشستر سيتي قرينه تشيلسي على ملعب الاتحاد مساء الأحد المقبل، في قمة مواجهات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعتبر مايك دين هو الحكم الأكثر إشهارًا للبطاقات الحمراء في تاريخ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك برصيد 99 بطاقة حمراء.

