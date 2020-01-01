ملك إفساد الهجمات .. هل أخطأ النصر في الاستغناء عن بيتروس؟

بيتروس أصبح خارج حسابات فيتوريا، فهل أخطأ المدرب البرتغالي في الاستغناء عنه؟

بعد موسمين داخل جدران نادي النصر، قرر مسؤولي الفريق الأصفر، الاستغناء عن خدمات المحترف البرازيلي بيتروس ماتيوس، وذلك بعد قرار من الجهاز الفني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، بعدم الحاجة له، فهل يتأثر النصر بهذا القرار؟

ونجح النصر في إجراء العديد من التعاقدات، وذلك لتدعيم صفوف الفريق، استعدادًا للموسم الجديد 2020-2021، والسبب الرئيسي في رحيل بيتروس هو الصفقات الأجنبية التي أجراها نادي النصر، في ظل تقييد الفريق بضم 7 أجانب فقط في قائمته.

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ولكن هل يستحق بيتروس الرحيل عن صفوف نادي النصر، بعد ما قدمه خلال الموسمين الماضيين، خاصة الموسم الأخير الذي ظهر بمستوى رائع، وكان واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها فيتوريا.

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز ما قدمه بيتروس مع النصر خلال الموسم الماضي، لنرى هل يستحق الاستغناء عنه؟

ماذا قدم بيتروس؟

لعب بيتروس مع نادي النصر خلال الموسم الماضي ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، 27 مباراة، سجل فيهم 3 أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، في ظل لعبه في مركز لاعب الوسط المدافع "ارتكاز".

1891 تمريرة خرجت من بيتروس طوال الموسم، منها 1686 تمريرة صحيحة، وهذا يدل على دقة تمريره العالية، والتي تصل نسبة نجاحها إلى 89%، أما على مستوى التسديد، فسدد بيتروس 18 تسديدة، منها 11 على المرمى.

حاول بيتروس المراوغة في 40 مرة، منها 28 مراوغة مكتملة، واحتسب 34 خطأ ضد الخصوم، وحصل على 80 خطأ، وهذا الأمر يدل على قدرته في استعادة الكرة بأقل الأضرار.

67 تدخل من جانب بيتروس على لاعبي الخصوم، منها 39 تدخل فاز بها اللاعب البرازيلي، و328 التحام باللاعبين، منهم 199 التحام لصالح اللاعب البرازيلي.

إجماليًا بيتروس كان مميزًا في استخلاص الكرات، والتمرير الصحيح، بالإضافة إلى القوة البدنية التي يتمتع بها، ويستطيع استخدامها بشكل مميز لتعطيل الهجمات الخطرة من المنافسين، واستخلاص الكرة وبناء الهجمات.

بديل بيتروس

وتعاقد نادي النصر مع علي الحسن، لاعب وسط فريق نادي الفتح، ليكون هو بديل بيتروس الذي أصبح خارج حسابات الجهاز الفني خلال الموسم الجديد.

الحسن شارك مع الفتح خلال الموسم الماضي بالدوري السعودي في 22 مباراة، استطاع خلالها أن يسجل هدفين ويصنع هدفًا واحدًا، مرر الكرة 738 مرة، منها 619 تمريرة صحيحة، بنسبة نجاح 84%.

علي الحسن صوب الكرة 11 مرة، منها 4 تصويبات على المرمى، و7 خارج المرمى، وقدم 32 مراوغة مكتملة، من أصل 43 مراوغة، وارتكب الحسن 33 خطأ وحصل على 21 خطأ، تدخل على لاعبي الخصوم 32 مرة منها 22 تدخل نجح خلاله في استخلاص الكرة.

لاعب النصر الجديد دخل في 198 التحام مع لاعبي الخصوم، منها 88 التحام نجح فيه، فهل يستحق أن يكون بديلًا للبرازيلي بيتروس ماتيوس؟