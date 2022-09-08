مفاجأة .. ملف مشترك لمصر والسعودية واليونان لتنظيم كأس العالم 2030

تعاون ثلاثي لتنظيم البطولة في الشتاء

قررت كل من مصر، السعودية واليونان، التعاون معًا بشكل مشترك، من أجل التقدم بملف موحد لتنظيم بطولة كأس العالم في عام 2030.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن الإعلان الرسمي عن هذا الملف، سيتم صدوره خلال الأيام القليلة القادمة، طمحًا في إقناع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإمكانية نجاح هذا التنظيم.

وأوضحت أن السعودية هي التي تقود هذه العملية، لإقامة البطولة في فصل الشتاء مرة أخرى، على غرار النسخة المقبلة التي ستُلعب في قطر بشهر نوفمبر القادم.

ما هي تفاصيل الملف المصري السعودي اليوناني؟

أكدت مصادر مطلعة لـ"تايمز" أن الإعلان الرسمي أصبح وشيكًا، بعد محادثات على مستويات حكومية رفيعة لمناقشة الأمر، والاستفادة من إمكانيات كل دولة واستغلال التقارب الجغرافي بينهم.

ويأتي السبب الرئيسي لاقتراح إقامة البطولة بفصل الشتاء، هو تجنب ارتفاع درجات الحرارة القصوى في شهري يونيو ويوليو خلال فصل الصيف.

وأوضحت أن السعودية ستقود هذا الملف مع مصر واليونان، وقد تكون هي الممول الأكبر فيما يتعلق بالبنية التحتية الخاصة بتنظيم المونديال.

ماذا قال وزير الشباب المصري؟

هذه الأنباء تأتي بعدما صرح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري حول هذه الأنباء في مطلع شهر أغسطس الماضي، خلال اجتماعه مع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي للتعاون المشترك بين البلدين.

وقال أشرف صبحي في تصريحات صحفية:"نسعى لتنظيم كأس العالم لكرة القدم وندرس جيدًا فكرة تقديم طلب لاستضافته في 2030 حتى لا نكرر ما حدث في 2010، ونفس الأمر فيما يتعلق بأولمبياد 2036".

وأكد وقتها أنه يرفض التسرع رسميًا في الإعلان عن نية استضافة أي من الحدثين، مكتفيًا بالكشف عن دراسة الأمر بالتعاون مع السعودية لبحث إمكانية التنظيم وتقديم الملف المناسب.

وأصبحت الملفات المشتركة للمونديال بالتحديد أكثر قابلية في الفترة الأخيرة، بعدما وافق الاتحاد الدولي على إسناد نسخة 2026 إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.