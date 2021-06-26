ملف حائر .. مفاجأة في مستقبل كيم جين سو مع النصر

تعرف على آخر تطورات العلاقة بين كيم جين سو والنصر

يحاول مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، ترتيب أوراق الفريق الأول خلال الفترة الحالية، استعدادًا للموسم المقبل، ويعد مستقبل الكوري الجنوبي كيم جين سو، أحد أهم الملفات التي تشغل الإدارة حاليًا.

وتسعى إدارة نادي النصر، للتخلص من كيم جين سو خلال الفترة الحالية، في ظل عدم قناعة مسؤوليه بما قدمه اللاعب خلال الموسم الماضي، قبل تعرضه للإصابة.

ما هي آخر تطورات العلاقة بين النصر وكيم جين سو؟

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية على أن إدارة نادي النصر، لم تتوصل لاتفاق مع الظهير الكوري كيم جين سو، سواء بإعارته إلى جيونبك هيونداي الكوري، أو حتى منحه مخالصة مالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن كيم سيحصل على جزء من راتبه السنوي، والذي يقدر بمبلغ 1.8 مليون دولار، والسماح له بالعودة إلى جيونبك الكوري.

وينتهي عقد كيم جين سو مع نادي النصر في يونيو 2022، حيث انضم لصفوف العالمي قبل بداية الموسم الحالي، ويعاني حاليًا من إصابة قوية.

ما هي إصابة كيم جين سو؟

تعرض اللاعب الكوري لإصابة خطيرة بقطع في وتر أكيليس، وهو الأمر الذي أبعده عن المشاركة بشكل أساسي مع الفريق الأصفر طوال الموسم الماضي.

الإصابة التي تعرض لها كيم كانت في مباراة النصر أمام الرائد، في دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

كيم كان في طريقه إلى جيونبك، ماذا حدث؟

وكانت صحيفة "اليوم" السعودية قد أكدت على أن نادي اللاعب الكوري كيم جين سو، كان قريبًا جدًا من العودة إلى فريقه السابق جيونبوك هيونداي الكوري.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيونبوك نجح في إقناع اللاعب في العودة إليه، بعدما أبدى مرونة كبيرة في التنازل عن بنود عقده مع نادي النصر.

ولكن الأمور توقفت بشكل مفاجئ، بسبب العقد الذي يربط بين اللاعب الكوري ونادي النصر، حيث يتفاوض الطرفين حاليًا لإنهاء العلاقة بشكل ودي.

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