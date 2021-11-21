ملعب 974 ... موقع ساحر وخواص فريدة وسببان للاسم الغريب

افتتحت قطر رسميًا يوم أمس، وبمناسبة بقاء عام واحد على افتتاح المونديال، ملعب 974 وهو سابع ملاعب كأس العالم 2022، والذي سيحتض بعض مباريات كأس العرب التي ستنطلق في البلاد بدءًا من 30 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر القادم.

ملعب 974 أثار دهشة العالم باسمه الغريب، كما من المتوقع أن يُثير المزيد من الدهشة حين يتم تفكيكه بعد نهاية المونديال! إذ يُعد الملعب الأول في العالم الذي يُصنع من حاويات وقابل للتفكيك بالكامل في تاريخ بطولات كأس العالم.

ملعب 974 .. موقع ساحر وخصائص مذهلة

ملعب 974 يتمتع بأكثر من خاصية رائعة تُفضله عن الملاعب الأخرى التي ستستضيف مباريات مونديال 2022، أهمها موقعه الرائع، إذ يقع بالقرب من ميناء الدوحة التاريخي ويتمتع بإطلالة ساحرة على منطقة الأبراج عبر مياه الخليج، وسيكون الوصول له متاحًا عبر المترو.

ذلك الموقع المذهل لن يُوفر فقط إطلالة رائعة وتجربة فريدة للمشجعين الحاضرين، بل كذلك أجواء باردة منعشة لقربه من المياه، ولذا يُعد الملعب الوحيد الذي لم يدخله آلية التبريد التي اتبعتها قطر في بناء الملاعب لتفادي حرارة الأجواء.

ومن خواص الملعب كذلك توفيره استهلاك المياة بنسبة 40% مقارنة بالملاعب الأخرى، وذلك بسبب التجهيزات المتطورة التي اعتمد عليها في بنائه.

ملعب 974، الذي بُني جزء كبير منه من معدن الفولاذ معاد التدوير، بدأ تشييده في منتصف أكتوبر 2017، وقد انطلقت الأشغال الفعلية في الأول من نوفمبر 2019، حيث تم تركيب أول حاوية وأول هيكل حديدي في الموقع.

وقد تم الانتهاء من الهيكل الرئيسي للملعب بالكامل في مارس 2021، ومن ثم استكملت الأعمال الكهروميكانيكية في كامل أرجاء الاستاد، بجانب الإجراءات الحكومية اللازمة مثل استصدار الرخص والموافقات التشغيلية.

الجديد في بناء ملعب 974 أنه بُني من حاويات الشحن البحري، وسيُعاد تفكيكه بالكامل بعد انتهاء المونديال ليتم استخدام الحاويات في منشآت رياضية وغير رياضية في مختلف أنحاء العالم، وهذا يُعد التطور الأكبر في بناء الملاعب لتنظيم الأحداث الرياضية الكبيرة.

كيف ولماذا تحول "راس أبو عبود" إلى 974؟

ملعب 974 كان يُعرف باسم ملعب "راس أبو عبود"، لكن لجنة المشاريع والإرث القطرية أعلنت يوم أمس تغيير اسمه إلى 974 لسببين.

السبب الأول هو ان 974 رمز الاتصال الدولي الخاص بدولة قطر، والثاني هو أنه يُشير إلى عدد الحاويات التي استخدمت في بناء الملعب.

لو كان عندك حلم واحد .. والا ٩٧٤ حلم

في يوم من الأيام .. راح تصير أحلامك حقيقة #استاد٩٧٤ pic.twitter.com/Je2hHkX1YH — Road to 2022 (@roadto2022) November 20, 2021

الملعب المثير للإعجاب سيستضيف 7 مباريات في كأس العالم 2022، ويتسع لـ40 ألف مشاهد سيحظون بالتأكيد بتجربة فريدة وممتعة عند التواجد به، خاصة أن تلك ستكون تجربة غير قابلة للتكرار بعد نهاية المونديال نظرًا لتفكيك الملعب.

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