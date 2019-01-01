عبد الحميد: الأمن رفض حصول الزمالك على ملعب السكة الحديد كـ"حق انتفاع"

الأمن لم يوافق على حصول الزمالك على ملعب السكة الحديد كحق انتفاع

أكد جمال عبد الحميد، المدير الفني السابق لفريق السكة الحديد، على أن نادي الزمالك، يدرس الحصول على ملعب السكة الحديد، ليكون ملعبًا خاصًا به، مثلما فعل الأهلي.

عبد الحميد قال خلال تصريحات تليفزيونية: "حصول النادي الأهلي على ملعب السلام كـ"حق انتفاع" خطوة جيدة جدًا، حيث أصبح لديه ملعب خاص به، وهذا ما سيعود عليه بالفائدة".

لاعب الزمالك السابق تابع: "القلعة البيضاء تدرسب منذ فترة، تخصيص ملعب خاص بها، وقام بالفعل بتفقد ملعب السكة الحديد، ولكن الأمن رفض لأنه يقع وسط القاهرة".

جمال عبد الحميد أردف: "الزمالك أعجب بملعب السكة الحديد، ولكن تم رفض الأمر، واستاد القاهرة سيكون مناسبًا له، لقرب المسافة ورهبة الفرق الإفريقية منه، واعتياد الجماهير عليه".

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واختتم عبد الحميد تصريحاته، متمنيًا أن يصل الزمالك إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، والحصول على اللقب القاري السادس في تاريخ القلعة البيضاء.

الأهلي حصل على حق الانتفاع بملعب استاد السلام، وذلك لمدة 25 سنة مقبلة، بعد الاتفاق مع شركة استادات بريزنتيشن.