ملعبان في السعودية والإمارات يُنافسان على أكثر ملاعب آسيا مشاهد خلابة

اختار الاتحاد الآسيوي 5 ملاعب من آسيا ذات مشاهد خلابة وفتح باب التصويت لجماهير كرة القدم لاختيار الأجمل بينهم، ذلك عبر موقعه الرسمي.

وتضمنت الملاعب الخمسة ملعب جازان في السعودية وملعب خورفكان في الإمارات، إذ حُفر الأول بين الصخور فيما يتواجد الثاني بين تلة جميلة وخليج عمان.

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وكتب الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي عن ملعب جازان المنحوت في الصخر "صحيح أن هذا الملعب لم يستضف أي مباراة في تصفيات كأس العالم أو دوري أبطال آسيا، ولكنه يحظى باهتمام كبير في السعودية وخارجها، وذلك لوقوعه في قلب منطقة جبال الحشر في جنوب المملكة".

"وتم افتتاح هذا الملعب عام 2006 بالاعتماد على تصميم محلي، وذلك من أجل منح الفرصة للشباب في منطقة جازان لممارسة كرة القدم، وتطور بعد ذلك ليصبح نقطة جذب كبيرة من خلال حضور الآلاف للمباريات المحلية التي تقام في عطلة نهاية الأسبوع".

أما ملعب خورفكان، فقد كُتب عنه "عند صعود نادي خورفكان إلى دوري المحترفين في الإمارات للمرة الأولى منذ نحو عقد، انتظر النادي ستة أشهر قبل استكمال بناء الملعب الخاص به، ولكن عند استكمال أعمال البناء مطلع العام الجاري، استقبلت قارة آسيا واحدًا من أروع الملاعب".

"ويقع الملعب على شاطئ خورفكان في الساحل الشرقي لدولة الإمارات، وهو أصغر ملاعب الدوري الإماراتي للمحترفين بسعة 5 آلاف متفرج، ويطل من جهة على خليج عمان، في حين يواجه من الجهة الأخرى تلة جميلة".