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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

ملامح أزمة في إسبانيا.. تيباس يصر على لعب مباريات الليجا في أمريكا

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Getty Images
أزمة جديدة بين تيباس وروبياليس بسبب قضية إقامة مباريات الدوري الإسباني خارج إسبانيا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

لا زالت معركة لعب مباريات من الدوري الإسباني في الولايات المتحدة الأمريكية دائرة وبقوة، حيث بدا خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا مصراً على موقفه.

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وكان تيباس قد وافق بصفته رئيس رابطة الدوري الإسباني على إقامة مباريات من الليجا خارج إسبانيا، وتحديدًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعارض الاتحاد الإسباني لكرة القدم هذه الفكرة، مما عطل من الأمر قليلًا، ومما أثار أزمة يبدو أنها ستستمر على مستوى كرة القدم الإسبانية.

وصرح خافيير تيباس أنه لا زال مصرًا على موقفه من إقامة بعض من مباريات الدوري الإسباني في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف:"لدينا بعض المعارضة من جانب التلفاز الأبيض والأسود من الماضي (سخرية من رجعية معارضي الفكرة)".

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يذكر أن خافيير تيباس كان قد دخل في عدة أزمات مع روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني الجديد لكرة القدم.

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