كأس آسيا 2019 بالإمارات: دليلك لمعرفة كل الملاعب المستضيفة للبطولة

أبو ظبي، دبي، العين، الشارقة هُم المدن التي ستستضيف مباريات كأس آسيا 2019 والتي ستُقام في يناير المٌقبل

بعد استضافة كأس العالم للشباب وأربع نسخ من مسابقة كأس العالم للأندية، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إسناد مهمة تنظيم أمم آسيا إلى الإمارات للمرة الثانية في تاريخ هذا البلد بعد بطولة 1996، وحددت اللجنة المنظمة من أربعة إلى ستة ملاعب بعد الفوز بحقوق التنظيم خاصةً وأن عدد المشاركين في البطولة ارتفع من 16 إلى 24 فريق على غرار ما حدث في يورو 2016.

تم اختيار ثمانية ملاعب في أربع أندية إماراتية لاستضافة ما يقرب من 51 مباراة، بعد أن تم استبعاد ملعبي الأهلي ومدينة دبي الرياضية بسبب مشاكل مالية، وسيستضيف كل ملعب أربع مباريات كحد أدنى، مع جدولة مباريات الأدوار الإقصائية كما هو موضح في هذا التقرير.

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ستاد مدينة زايد الرياضية

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المدينة: أبو ظبي

السعة: 43,000

يعتبر ستاد مدينة زايد الرياضية هو أكبر ملاعب الإمارات التي ستستضيف كأس آسيا، وسيقام عليه المباراة النهائية للبطولة بعد أن شهد تتويج كل من برشلونة، الإنتر وريال مدريد بكأس العالم للأندية.

أُفتتح هذا الملعب في عام 1979 وتم تطويره في 2009 ويظل تراثاً هاماً للبلاد بدليل وجود هذا الصرع على عملة 200 درهم، وعلى الصعيد الدولي يحتضن هذا الاستاد مباريات المنتخب الأول بالإضافة إلى الألعاب الأوليمبية الصيفية الخاصة في مارس من العام المُقبل.

مباريات المجموعات التي ستُلعب عليه: الإمارات ضد البحرين (المباراة الافتتاحية)، العراق وفيتنام، الهند والإمارات، عمان واليابان، السعودية وقطر

مباريات الأدوار الإقصائية التي ستُلعب عليه: دور الستة عشر، ربع النهائي والمباراة النهائية.

ستاد محمد بن زايد

المدينة: أبو ظبي

السعة: 24,056

يعتبر ستاد محمد بن زايد هو معقل نادي الجزيرة الإماراتي، وتم إنشاءه في عام 1979 ومن أجل أن يساهم في استضافة مباريات كأس العالم للأندية عام 2010 تم تطوير الملعب، زيادة السعة من أجل أن يكون لائقاً لهذه المناسبة الكبرى.

الملعب الذي كان يسع لعدد 15,000 معقد فقط في البداية، كان قد احتضن عدة مباريات غير دولية في رياضة الكريكت وتم تسميته على اسم ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان.

مباريات المجموعات التي ستُلعب عليه: إيران واليمن، الفلبين الصين، فلسطين والأردن، عمان وتركمستان.

مباريات الأدوار الإقصائية التي ستُلعب عليه: دور الستة عشر، ربع النهائي ونصف النهائي.

ستاد هزاع بن زايد

المدينة: العين

السعة: 25,965

يُعتبر ستاد هزاع بن زايد هو أحدث الملاعب الإماراتية تم اختياره ستاد العام في نفس السنة التي تم إنشاءه بها وهي 2014 بسبب اقتراب تصميمه الهندسي من الكمال وخاصةً بعد الانتهاء منه في غضون 16 شهر فقط من بداية البناء.

يقع هذا الملعب على بعد ساعتين فقط من أبو ظبي ويحتضن مباريات فريق العين..

مباريات المجموعات التي ستُلعب عليه: أستراليا والأردن، قطر ولبنان، قرغيزستان وكوريا الجنوبية، الإمارات وتايلاند، فيتنا واليمن

مباريات الأدوار الإقصائية التي ستُلعب عليه: دور الستة عشر، ربع النهائي ونصف النهائي.

ستاد آل مكتوم

المدينة: دبي

السعة: 15,000

لم يكن من السهل قبول هذا الملعب لتنظيم كأس آسيا بسبب المجهود الكبير الذي بُذل عليه من قبل النصر في البطولات القارية، ولكن يمكن إضاءة واجهة الملعب، تغيير الألوان ليكون شبيهاً بالأليانز آرينا ملعب بايرن ميونيخ.

مباريات المجموعات التي ستُلعب عليه: كوريا الجنوبية والفلبين، البحرين وتايلاند، لبنان والسعودية، العراق وإيران

مباريات الأدوار الإقصائية التي ستُلعب عليه: دور الستة عشر وربع النهائي.

ستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم

المدينة: دبي

السعة: 12,000

يعد ستاد مكتوم بن راشد آل مكتوم هو ثاني ملاعب مدينة دبي المستخدمة في البطولة والذي يعد معقل فريق الشباب العربي، ومنذ أربع سنوات تحديداً كان مخططاً له أن يكون أكبر ملاعب الشرق الأوسط بسعة 60 ألف متفرج ولكن هذه الخطط لم ترَ النور ولم تُنفذ حتى الآن.

وبعد تعديل بسيط من المقرر أن يستضيف هذا الملعب خمس مباريات

مباريات المجموعات التي ستُلعب عليه: السعودية وكوريا الشمالية، فلسطين وأستراليا، تركمانستان وأوزبكستان، قرغيزستان والفلبين.

مباريات الأدوار الإقصائية: دور الستة عشر

ستاد الشارقة

المدينة: الشارقة

السعة: 11,073

يشتهر ملعب الشارقة باستضافة مباريات الفريق المحلي "الشارقة" بالإضافة إلى مباريات الكريكت وللمصادفة البحتة سيلعب المنتخب الهندي للكريكت أخر مباريات المجموعة على هذا الملعب.

مباريات المجموعات التي ستُلعب عليه: سوريا وفلسطين، أوزبكستان وعمان، اليمن والعراق، الهند والبحرين، لبنان وكوريا الشمالية.

مباريات الأدوار الإقصائية التي ستُلعب عليه: دور الستة عشر

ستاد خليفة بن زايد الدولي

المدينة: العين

السعة: 16,000

يعتبر ستاد خليفة بن زايد الدولي هو الملعب الأقدم في مدينة العين، وسبق وأن استضاف مباريات كأس آسيا في نسخة 1996، بالإضافة إلى بعض مباريات كأس العالم للشباب عام 2003، ويعتبر ثاني أكثر الملاعب المفضلة في المدينة خلف ملعب هزاع بن زايد.

مباريات المجموعات التي ستُلعب عليه: الصين وقرغيزستان، الأردن وسوريا، كوريا الشمالية وقطر، أستراليا وسوريا، اليابان وأوزبكستان

مباريات الأدوار الإقصائية التي ستُلعب عليه: دور الستة عشر

ستاد آل نهيان

المدينة: أبو ظبي

السعة: 12,000

بُني هذا الملعب خصيصاً من أجل مباريات كأس العالم للشباب عام 2003 قبل أن يستضيف نادي الوحدة مبارياته المحلية عليه، ويعتبر ثالث ملاعب أبو ظبي التي ستُلعب عليها مواجهات كأس آسيا.

مباريات المجموعات التي ستُلعب عليه: الهند وتايلاند، اليابان وتركمانستان، فيتنام وإيران، كوريا الجنوبية والصين.

مباريات الأدوار الإقصائية التي ستُلعب عليه: دور الستة عشر