مكتومناي يتعرض لإصابة قوية في مواجهة مانشستر يونايتد وبرايتون

سكوت مكتومناي لاعب وسط مانشستر يونايتد يتعرض لإصابة قوية في مباراة الفريق أمام برايتون في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

تعرض اللاعب الشاب سكوت مكتومناي لإصابة قوية في مباراة فريقه التي أقيمت اليوم أمام برايتون في الجولة الـ ١٢ من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء حيث سقط اللاعب بعد إلتحام بعيدًا عن الكرة وبقى على الأرض لعدة دقائق وجاء الجهاز الطبي ليمنحه العلاج.

وفشل اللاعب في الوقوف على قدميه في نفس الوقت وخرج من الملعب قبل أن يقوم الحكم بإنهاء المباراة معلنًا فوز مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد يستعيد توازنه بثلاثية في برايتون

وكان مانشستر يونايتد قد حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة اليوم ليعود للانتصارات من جديد عقب الخسارة من بورنموث في الجولة الماضية.

وشارك مكتومناي بشكل أساسي في مباراة اليوم وعندما تعرض للإصابة كان المدير الفني النرويجي أوله جونار سولشاير قد أنهى التغييرات الثلاث.

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف لهدف ونجح في رفع رصيده للنقطة رقم ١٦ في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.