مكتشف جواهر البرازيل: مواهب الهلال تستطيع الذهاب بعيدًا وغيّرنا من عقليتهم

كلام يُسعد جماهير الهلال..

أكد كارلوس آمادو، المدير الفني لفريق الهلال تحت 19 عامًا، على امتلاك الموج الأزرق لعدد من المواهب القادرة على اللعب في البرازيل والذهاب بعيدًا في عالم كرة القدم.

وكان الهلال قد استقدم آمادو في أغسطس الماضي للإشراف على فريق الشباب وقطاعات الناشئين بعد نجاحه الكبير في البرازيل مع فريق باهيا وإخراجه لعدد كبير من المواهب الاستثنائية.

الأسماء التي أخرجها آمادو للنور وصاروا من أهم نجوم العالم يتزعمهم فينيسيوس جونيور ورودريجو لاعبي ريال مدريد، إلى جانب لاعبين دوليين لمنتخب البرازيل كماتيوس كونيا وريتشارليسون وغيرهما.

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وفي حوار خاص لجول، تحدث آمادو عن الهلال بقوله "الهلال عملاق ليس فقط في السعودية ولكن أيضًا في جميع أنحاء آسيا".

"النادي منظم والهيكلة بداخله رائعة وعملي إلى أقصى درجة، إنه لا يقتصر فقط على كرة القدم بل إن هناك رياضات أولمبية ويوجد الكثير من البرازيليين، على سبيل المثال، البطل الأولمبي تالمو هو مدرب الكرة الطائرة."

وتابع "بالطبع هناك اختلافات (بين البرازيل والسعودية) ولكن في عالم تسوده العولمة تتضاءل هذه الأمور كل يوم".

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"هنا في الهلال يوجد عدد من اللاعبين يمكنهم اللعب في البرازيل، وسأذكر فقط أسماء ثلاثي خط الوسط في فريقي حمادة ودحوم ومصعب، إنهم يتمتعون بقدرة عالية على اتخاذ القرار ولديهم جودة فردية رائعة."

واستطرد "كنت سعيدًا للغاية برؤية اللاعبين الشباب الموهوبين هنا، لديّ في فريقي لاعبون يستطيعون اللعب في البرازيل بدون أدنى شك".

وأتم "يمر التطور بالعقلية، كرة القدم كانت لا تُعتبر أولوية أو مصدر الدخل الوحيد، رغم أن هذا بدأ في التغيير مؤخرًا".

الجدير بالذكر أن الهلال يعمل حاليًا على مشروع إعداد لاعبين شباب من الأفضل داخل السعودية من أجل إثراء الفريق الأول، وقد أتى هذا المشروع بثماره في آخر سنتين على وجه التحديد.