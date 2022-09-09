أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا تعاقده مع السويسري مارسيل كولر لقيادة الفريق خلفًا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي أقيل من منصبه بعد شهرين تقريبًا من توليه المهمة.
الأهلي كان قد عين سواريش خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في نهاية يونيو الماضي على أن يستمر للموسم القادم، لكن سوء الأداء والنتائج وخسارة الدوري والكأس أدى للإطاحة به من منصبه مبكرًا للغاية.
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وارتبط النادي خلال الأسبوعين الأخيرين بالعديد من الأسماء خاصة من ألمانيا وسويسرا والبرتغال، وقد ارتفعت أسهم الإيطالي أوزيبيو دي فرانشيسكو مؤخرًا، لكن الخيار ذهب أخيرًا لكولر الذي لم يعمل مع أي فريق منذ نهاية تجربته مع بازل في نهاية أغسطس 2020.
من هم عناصر الجهاز الفني للأهلي موسم 2022-2023؟
الموقع الرسمي للعملاق القاهري أوضح توقيع كولر على عقد يمتد لموسمين، مشيرًا إلى أنه سيصطحب معه 3 مساعدين هم مدرب ومدرب أحمال ومحلل أداء.
الجهاز الفني للأهلي سيضم بجانب كولر ومساعديه الثلاثة كلًا من سيد عبد الحفيظ مديرًا للكرة وسامي قمصان مدربًا مساعدًا وميشيل يانكون مدربًا لحراس المرمى والذي كان قد عمل في قطاع الناشئين مع وصول سواريش.
المدرب صاحب الـ61 عامًا سيصل القاهرة يوم غدٍ السبت ليبدأ مهمته على الفور مع الأهلي، حيث يسعى الفريق في الموسم القادم لتعويض فشله في الفوز بأي لقب خلال موسم 2021-2022 باستثناء كأس السوبر الإفريقي.
من هو كولر المدير الفني الجديد للأهلي المصري؟
كولر صاحب تجربة طويلة في الملاعب الأوروبية حيث بدأ مسيرته التدريبية عام 1992 كمدرب مساعد للمدير الفني كريستيان جروس في جراسهوبرز الذي قضى بين صفوفه كامل مسيرته كلاعب وحقق معه الدوري السويسري 7 مرات.
تقدم كولر خطوة للأمام في مسيرته وتولى منصب المدير الفني لفريق فيل 1900 عام 1997، وعمل بعدها مع عدة أندية أبرزها بوخوم وكولن في ألمانيا وبازل في سويسرا لكن تجربته الأنجح كانت مع منتخب النمسا.
كولر الذي خاض 53 مباراة دولية مع سويسرا ولعب معها في يورو 1996 تولى قيادة المنتخب النمساوي في نوفمبر 2011 واستمر معه حتى أكتوبر 2017 وقد حقق معه الإنجاز الأهم وهو التأهل إلى نهائيات يورو 2016.
المدرب المخضرم قاد النمسا في 54 مباراة فاز في 25 وتعادل في 13 وخسر 16، وقد سبق أن تُوج خلال مسيرته التدريبية بالدوري السويسري مرتين ودوري الدرجة الثانية الألماني بجانب كأس سويسرا وهو آخر ألقابه.
من هم أبرز اللاعبين الذين عمل معهم كولر؟
كولر يُعرف عنه إيمانه بالمواهب الشابة وضرورة الدفع بها ومنحها الفرصة الكاملة، وقد أشرك العديد من اللاعبين الشباب خلال مسيرته الكروية على رأسهم المهاجم الألماني لوكاس بودولسكي.
بودولسكي ظهر لأول مرة في الملاعب على مستوى الفريق الأول مع كولن في نوفمبر 2003 حين حظى بثقة المدرب كولر، وقد رحل المدرب بعد عدة أشهر لكن اللاعب شق طريقه في الملاعب حتى وصل للقمة بارتداء قميص بايرن ميونخ عام 2006.
وخلال تواجده مع منتخب النمسا أشرف كولر على تدريب العديد من النجوم وأبرزهم دافيد ألابا مدافع ريال مدريد وماركو أرناوتوفيتش مهاجم بولونيا وألكساندر دراجوفيتش مدافع النجم الأحمر الصربي.
وبعيدًا عن منتخب النمسا، عمل كولر مع لاعبين أمثال هاكين ياكين وعنتر يحيى وكريستيان فوكس خلال مسيرته مع الأندية.
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