مكتشف باستوري: يُحرجني بمستوياته مع روما

ساباتيني هو من جلبه لإيطاليا في 2009 ليصبح من أفضل صانع الألعاب في أوروبا

أكد والتر ساباتيني المدير الرياضي السابق لباليرمو وروما، أنه يشعر بالحرج من المستويات التي يقدمها خافيير باستوري مع الذئاب.

ساباتيني جلب باستوري لإيطاليا في 2009 عندما كان مديراً في باليرمو، ليصبح من أفضل صانعي الألعاب في أوروبا.

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اللاعب انتقل إلى باريس سان جيرمان بمقابل كبير، قبل أن تضربه الإصابات وينتقل مؤخراً لروما، دون أن يقدم المستوى المطلوب.

وعلق ساباتيني على ذلك قائلاً:"لا يمكنني مشاهدته يلعب بهذه الطريقة لأنه يحرجني كثيراً".

كرة القدم لا يمكن أن تخلو من الانفعالات.. سواء كانت غاضبة أم سعيدة، اذكر لنا موقفًا طريفًا حدث لك بسبب انفعالك أثناء مشاهدة إحدى المباريات.. 😄



انطلقوا! 🏁 pic.twitter.com/2336tHX0kJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 26, 2019

وأضاف:"اعتاد السيطرة والهيمنة على الملعب ولكن الآن الوضع تغير تماماً".

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وتابع:"هو صانع ألعاب شامل يجب عليه البقاء بجوار مرمى المنافس، يجب عليه التأقلم مع روما وأعتقد أنه سيكون مناسباً لهم".

وفي نهاية حديثه أكد ساباتيني أنه لم يجلب نيكو زانيولو نجم روما الحالي، كما أشيع مؤخراً، ولم يساعد حتى في انضمامه لنادي العاصمة.