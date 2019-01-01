الكشف عن تفاصيل مكالمة سولشاير وإيريكسن

نجم سبيرز كان قريباً من يونايتد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير حقيقة ما دار بين مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشاير ولاعب توتنهام كريستيان إيريكسن وإمكانية انتقاله للشياطين الحمر.

ويتبقى بعقد إيريكسن مع توتنهام عام وحيد، وارتبط بالانتقال ليونايتد قبل غلق سوق الانتقالات في إنجلترا، أو الرحيل إلى ريال مدريد.

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وأوضحت "مانشستر إيفينج ستاندرد" أن سولشاير اتصل تليفونياً بإيريكسن لاستطلاع مدى رغبته بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد.

وذكر التقرير أن إيريكسن أبدى إعجابه بيونايتد، ولكن رفض عرضه بسبب انتظاره لعرض من صفوف ريال مدريد

وتشير التقارير أن ريال مدريد يفاضل بين الثنائي بول بوجبا، لاعب يونايتد، وإيريكسن للتعاقد مع أحدهما قبل غلق سوق الانتقالات.

وشارك إيريكس كبديل في انتصار توتنهام في الأسبوع الأول على أستون فيلا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد.