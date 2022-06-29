مكالمة حاسمة وعرض ضخم .. ليفاندوفسكي في طريقه إلى كامب نو

برشلونة يحاول إغراء بايرن ميونخ بعرض ضخم من أجل ليفاندوفسكي

على مايبدو أن مسلسل انتقال روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ قارب على النهاية بعد شد وجذب في الأيام الماضية بينه وبين ناديه، وبرشلونة كطرف ثالث.

ليفاندوفسكي في السنة الأخيرة من عقده، وأعلن بصورة واضحة رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ صوب برشلونة هذا الصيف، لكن النادي الألماني رفض ذلك حتى هذه اللحظة، وطالب اللاعب بالوفاء بعقده إلى النهاية.

ووفقًا لتقارير جريدة "سبورت" الإسبانية يريد نادي برشلونة إنهاء صفقة التعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي وبدأ التحرك لإقناع النادي البافاري، حيث عرض البرسا 40 مليون يورو، بالإضافة إلى المتغيرات من أجل الحصول على أفضل مهاجم في أوروبا حاليًا.

عرض ضخم ومكالمة بين لابورتا وليفاندوفسكي

وأشار تقرير "سبورت" إلى أن رئيس برشلونة جوان لابورتا لم يفقد الأمل في إبرام الصفقة وأجرى اتصالا مع ليفاندوفسكي ووكيله بيني زهافي، الأسبوع الماضي داع اللاعب إلى التحلي بالصبر.

وأكد رئيس برشلونة للمهاجم البولندي أنه لا يزال هدفه الأول وأن التأخير يرجع إلى الوضع المالي المحفوف بالمخاطر للنادي، الأمر الذي يتطلب بيع بعض اللاعبين لإتاحة مساحة على الحد الأقصى للرواتب لتسجيل لاعبين جدد.

وقدم ليفاندوفسكي طلبًا إلى لابورتا بإتمام صفقة قبل 12 يوليو، وهو الوقت الذي يبدأ فيه بايرن التحضير للموسم الجديد.

وتصف صحيفة "بيلد" الألمانية عرض برشلونة الأخير لضم المهاجم البولندي بأنه "عرض ضخم"، حيث تعتبر الصحيفة الألمانية أن اقتراب الفريق الكتالوني من دفع 50 مليون يورو بين ثابت ومتغير قد يؤدي إلى موافقة بايرن ميونخ في دخول المفاوضات مع النادي الإسباني.

كما أوضحت الصحيفة في تقاريره أن احتمال انتقال فرينكي دي يونج إلى مانشستر يونايتد قد يمنح برشلونة مساحة للتفاوض، إذا غادر سيترك لاعب خط الوسط الهولندي ما بين 65 و 80 مليون يورو في الخزائن الكاتالونية وسيكون البلوجرانا أكثر قوة مالية، وسيسعى لإرضاء تشافي بوصول روبرت ليفاندوفسكي.

لكن برشلونة لا ينوى دفع أكثر من 40 مليون يورو من أجل ليفاندوفسكي، نظرًا لنهاية عقده بعد 12 شهر من الآن، وفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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