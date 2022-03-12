مكافأة توقيع ضخمة .. ريال مدريد يحسم الجدل أخيرًا حول مبابي!

أصبح المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، على أعتاب الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان، والانتقال إلى نظيره الإسباني ريال مدريد.

اللاعب الشاب يظل مستقبله محل العديد من التكهنات، قبل نهاية عقده مع باريس خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومع خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا على يد ريال الأسبوع الماضي، يبدو أن مصيره سيتم حسمه أخيرًا.

متى يحسم مبابي مصيره؟

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ريال مدريد كثف مفاوضاته مع اللاعب من أجل التوقيع له في صفقة انتقال حر.

وأوضحت أن النية الحالية هي أن يتم توقيع الاتفاق قبل يوم الجمعة، رغم أن الإعلان الرسمي لن يتم إلا في نهاية الموسم.

وأشارت إلى أن القصة سيتم حسمها تمامًا إذا سارت الأمور كما هو مخطط لكلا الطرفين، ليوقع مبابي مع فريق الجديد منتصف هذا الأسبوع.

ما هي تفاصيل الصفقة؟

كشفت ماركا عن احترام ريال مدريد لتركيز اللاعب على ما تبقى من منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم، حيث لا يريد إحداث أي مشاكل مع ناديه.

ومن جانبه قرر مبابي تجاهل جميع العروض والمحاولات التي قام بها باريس للتجديد، وذلك لتحقيق حلم الطفولة بارتداء قميص ريال.

ومن المقرر أن يحصل صاحب الـ23 سنة على مكافأة توقيع تصل إلى 60 أو 80 مليون يورو، وسيبلغ راتبه 25 مليون يورو في الموسم الواحد.

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