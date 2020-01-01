مكافأة مالية من رئيس النصر السابق للفريق بعد التتويج بالسوبر السعودي

النصر توج بكأس السوبر السعودي على حساب التعاون

أهدى سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السابق إهداء الفريق مكافأة مالية بعد التتويج بكأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه.

النصر توج بكأس السوبر السعودي على حساب التعاون بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بين الطرفين بهدف لكل فريق.

النصر واصل تقديم مستويات رائعة وتوج بكأس السوبر، والذي شارك فيه كونه بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، عقب اللقاء أن سعود آل سويلم قرر إهداء مكافأة للاعبي النصر عقب التتويج المميز اليوم.

وجاءت المكافأة بقيمة "مليون ريال سعودي"، وذلك تقديرًا لما قدمه الفريق في الموسم الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ويسعى النصر لمواصلة الانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان من أجل الدفاع عن اللقب في الموسم الحالي.