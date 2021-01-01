الإتحاد

مكافأة خاصة من وزير الرياضة السعودي لنادي الاتحاد

كتب | عبده الليثي
التعليقات()
Al Ittihad - Damak SPL 2020-2021
Al Ittihad Twitter
الاتحاد يتأهل لمواجهة الرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية

قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي، مكافأة مميزة لنادي الاتحاد بعد تأهله إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الاتحاد تمكن من التأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب الشباب، بعد الفوز بهدفين مقابل هدف في إياب نصف النهائي بعدما انتهى الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وجاءت المكافأة بمقدار 3 ملايين ريال، لمؤازرة الفريق وتقديرًا لجهودهم بالوصول إلى نهائي البطولة العربية التي ضمت أكثر من نادي عربي مميز.

اختيارات المحررين

المزيد من الفرق

    وأعلنت وزارة الرياضة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، بتقديم مكافأة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريال لنادي الاتحاد".

    وأضاف: "وذلك بمناسبة تأهل الفريق الكروي الأول إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويأتي ذلك عدمًا لممثل الوطن، وتأكيدًا للاهتمام الذي توليه قيادة وطننا الغالي لكافة الفرق السعودية في مشاركتها الخارجية في مختلف الألعاب والمنافسات، وبما يحفزها على تقديم المستوى المأمول الذي يمعكس مدى تطور كرة القدم السعودية".

    ويواجه الاتحاد نظيره الرجاء المغربي، بعد ما أقصى الأخير الإسماعيلي المصري، حيث أعلن الاتحاد العربي بشكل مبدئي الموعد في فبراير المقبل.

    إغلاق