مكافآت مضاعفة للاعبي النصر عقب الفوز على الرائد

النصر يحفز لاعبيه بعد الفوز على الرائد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قررت إدارة النصر السعودي مضاعفة مكافآت الفريق بعد تحقيق الفوز على الرائد بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان النصر قد واصل انتصارته لمطاردة الهلال في صدارة الدوري السعودي للمحترفين سعيًا للحفاظ والدفاع عن اللقب خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن اللائحة الداخلية للفريق تنص على حصول كل لاعب على مكافأة ثلاثة آلاف ريال سعودي.

وحفزت إدارة الفريق اللاعبين بمضاعفة المكافأة إلى 6آلاف ريال سعودي، عقب الفوز أمام الرائد، حيث طالب اللاعبين بهذا وتم الموافقة عليه.

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وأعطى فيتوريا المدير الفني للنصر راحة للاعبين لمدة يومين بعد الفوز على الرائد خوفًا من تعرض أحدهما لإصابة بسبب الحمل الزائد خلال الفترة الحالية.

ويرغب النصر في عدم التفريط في أي نقطة خلال المباريات المقبلة من أجل الحفاظ على لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.