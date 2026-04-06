مقطع من مباراة إنتر - روما يظهر مالين في دور البطولة وينتشر بسرعة: "ما هذا السحر؟"

حظي يان سومر بتصفيق حار مساء الأحد في ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو. فقد قام حارس مرمى إنتر بإنقاذ رائع لكرة رأسية من دونييل مالين، مما جعل هذا المشهد ينتشر في جميع أنحاء العالم.

نجح إنتر مساء الأحد في اتخاذ خطوة كبيرة نحو لقب الدوري الإيطالي. وبفوزه 5-2 على روما، يتقدم النادي الآن بفارق تسع نقاط عن مطارده ميلان.

بعد المباراة، حظي هاكان تشالهاנוغلو بالثناء بشكل خاص على هدفه الذي رفع النتيجة إلى 2-1 لصالح إنتر. سدد اللاعب الدولي التركي كرة قوية من مسافة 35 مترًا في الزاوية العليا للمرمى.

كما حظي الحارس سومر بالثناء. في الشوط الثاني، سدد مالين رأسية من عرضية من ركلة حرة غير مباشرة على الأرض باتجاه المرمى، مما جعل الملعب بأكمله يعتقد أن الهدف قد سجل.









لكن سومر تمكن من إبعاد الكرة عن المرمى بطريقة خارقة، حيث غير اليد التي يمسك بها الكرة أثناء القفز. تم تداول تصدي الحارس السويسري بكثرة على موقع X.

"ما هذا التصدي الذي يشبه السحر؟" كتب أحدهم. وتساءل آخر عما إذا كان سومر قد تحول إلى هاري بوتر.



