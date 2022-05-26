مقصلة "كاف" .. مجاملة الوداد أم محاباة الأهلي؟

هل يظلم الاتحاد الإفريقي الأهلي لصالح الوداد أم العكس؟

الكثير من الحديث الذي يحوم حول مباراة الأهلي المصري والوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم الإثنين المقبل، لعل أبرزها مشكلة ملعب المواجهة، التي يتم فيها اتهام الاتحاد الإفريقي بمحاباة الأهلي، وفي الناحية الأخرى الاعتراضات المغربية على اختيار الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

لا يخفى على أحد ما حدث ويحدث بشأن نهائي البطولة القارية، بداية من مباريات نصف النهائي، بعد أن تم اختيار ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، ليستضيف النهائي الثاني على التوالي، في واقعة لم تحدث من قبل في أي مكان في العالم!

وما حدث دفع الجميع يقول أن ما حدث هو فاتورة يبدو أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يجب أن يدفعها، بعد واقعة نهائي 2019 التي شهدت ظلمًا تحكيميًا لفريق الوداد المغربي.

وقتها أكد البعض على أن الملجاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي وقتها، قام بتقديم وعد إلى سعيد الناصيري رئيس الوداد، بأنه سيقوم بتعويض الفريق المغربي ببطولة أخرى، ولكن دون أي أدلة مادية على هذا الأمر.

ولكن رحل أحمد أحمد عن رئاسة الاتحاد الإفريقي، والأمر انتهى تمامًا، وإذا يتم فعلًا تقديم هذا الوعد للوداد، لماذا الآن وبعد رحيل أحمد أحمد؟ هذا الأمر الذي يجب علينا التوقف عنده قليلًا لكي نفكر بعقلانية.

للأسف موقف الاتحاد الإفريقي في هذا الأمر ضعيف جدًا، بسبب قراراته غير المدروسة، لأن أي بطولة يُقام النهائي من مباراة واحدة، قبل أن تنطلق، يختار الاتحاد الملعب الذي سيقام عليه النهائي، وهو ما لم يحدث في نسخة 2022.

القرارات التي يتم اتخاذها بدون أي دراسة، تجعل الجميع يشكل في نزاهة المسؤولين عنها، بغض النظر عن التأخر في اختيار ملعب النهائي، في الأمر أصبح أن هناك 4 فرق من 4 دول مختلفة، هل من المعقول أن يتم اختيار ملعب للنهائي من أحد هؤلاء الدول، ليحصل الفريق الذي يمثلها على أفضلية عن باقي الأندية الأخرى!

الحقيقة الأمر غريب جدًا، والقرارات تدفع أي شخص لأن يشك في هذه القرارات، لأنها لا تصدر من مجموعة هواة، بل مسؤولين عن اتحاد قاري من أكبر الاتحادات في العالم. كما أن اختيار حكمًا من جنوب إفريقيا، وهي نفس جنسية بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قرارًا لم يلق ترحيبًا من مسؤولي الوداد المغربي.

هل أصبح لا يوجد حكامًا في قارة إفريقيا؟ وهل لم يجد مسؤولي الاتحاد الإفريقي حكمًا سوى جوميز، ليس تقليلًا من الحكم المميز، بل من أجل تلافي أي مشاكل أو اعتراضات.

الشق الآخر في الأمر، يتحمله الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي كان دوره سلبيًا للغاية في تلك الأزمة، بداية من عدم تقديم ملف لاستضافة النهائي الإفريقي، مرورًا بموقفه السلبي في دعم الأهلي، نهاية بعدم التحرك في أي اتجاه!

القاهرة كانت شاهدة خلال السنوات الأخيرة على استضافة الكثير من الأحداث الرياضية الكبيرة، والجميع أكد على أن الاستضافة كانت أكثر من رائعة، والتنظيم كان عالميًا، فلماذا لم يفكر مسؤولي الاتحاد المصري على استضافة حدث كهذا؟

صاحب الرئات الثلاث🇲🇱👏pic.twitter.com/dMR2bqdfoU — جول مصر - GOAL (@goaleg) May 22, 2022

فإذا قمنا بالمقارنة مع الاتحاد المغربي، نجد أن مسؤوليه يقدمون الدعم على كافة الأصعدة لممثل الكرة المغربية بالبطولة القارية، سواء داخل الاتحاد الإفريقي أو خارجه.

لا نقول أن ما يفعله الاتحاد المغربي ليس قانونيًا، بل بالعكس نشيد جدًا بالعمل الذي يقوم به المسؤولين هناك، فهذا هو الذي يجب أن يحدث من أي اتحاد لديه ممثل في بطولة قارية.

الاتحاد الإفريقي الآن قام بتقليص عدد الجماهير إلى 10 آلاف لكل فريق، بالإضافة إلى 20 ألف مشجع للجمهور العام، هل سيكون الجمهور العام الذي سيحضر مباراة في المغرب ليس جمهور الوداد؟ هذا ما لن يحدث.

عشوائية كبيرة جدًا في تنظيم مباراة نهائية لأكبر بطولة في إفريقيا، والتي ينتظرها الجميع، جعلتنا نؤكد على أن الاتحاد الإفريقي يجامل الوداد تعويضًا عن نهائي 2019 ويحابي الأهلي بالحكم تعويضًا عن الأرض المحايدة، والاتهامات منطقية مع الأسف، والمتهم الرئيسي فيها هو "كاف"

إلى متى نرى هذه العشوائية؟ وهل يستفيد الاتحاد الإفريقي من تلك الأخطاء مستقبلًا؟ نتمنى أن لا نرى ما نراه من سوء إدارة مرة أخرى، وأن يعمل مسؤولي "كاف" على تطوير المسابقات.

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