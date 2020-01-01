مقتل شقيق نجم توتنهام ضرباً بالرصاص

واقعة مؤسفة ساعات بعد انتصار الديربي

نقلت وسائل الإعلام في فرنسا خبراً مؤسفاً عن مقتل كريستوفر أورييه، شقيق مدافع توتنهام سيرج أورييه ضرباً بالرصاصا مساء الأحد.

المدافع الإيفواري شارك الأحد في انتصار فريقه توتنهام على آرسنال بهدفين مقابل واحد بديربي شمال لندن لحساب البريميرليج.

وذكرت "Europe 1" أن شقيق لاعب سبيرز تم قتله رمياً بالرصاص خارج أحد الملاهي الليلية بمدينة تولوز الفرنسية بوقت متأخر البارحة.

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وتلقى اللاعب رصاصتين في بطنه أدت لمقتله بحسب التقارير، وذلك رغم نقله لمستشفى قريب من مكان الواقعة، ولكن لم يتمكن الأطباء من إسعافه.

وحتى الآن لم يستدل على هوية الفاعل حسبما أفادت وسائل الإعلام الفرنسية، وجاري البحث عن المتسبب في مقتل كريستوفر.

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كريستوفر أورييه كان لاعب كرة أيضاً ولكن لم يتطور مشواره مثل شقيقه، إذ بدأ معه في صفوف لنس، ثم لعب مع تولوز راديو للهواة، ويبلغ من العمر 26 عاماً.

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من لاعب توتنهام بخصوص الواقعة، أو من قبل العائلة الخاصة بالإيفواري.