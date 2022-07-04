مقترح غريب وليس زيادة عدد الأندية .. "هذا هو الحل الوحيد لإنقاذ الأهلي من دوري يلو"

البعض شامت في هبوط الراقي

قدم الإعلامي الرياضي الاتحادي عدنان جستنيه، مقترحًا غريبًا، بهدف إنقاذ تاريخ النادي الأهلي من أن يُسجل به هبوطه لدوري يلو للدرجة الأولى.

الراقي يلوث تاريخه:

اختتم الأهلي الموسم المنقضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المركز قبل الأخير برصيد 32 نقطة فقط من 30 مباراة.

الـ32 نقطة لم تكن كافية لبقائه في دوري المحترفين، إذ أنه هبط بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل.

الأهلاويون يناشدون وزير الرياضة وولي العهد من أجل تنفيذ قرار زيادة عدد الأندية في دوري المحترفين بدايةً من الموسم المقبل، كي لا يشارك فريقهم في دوري يلو، لكنها مناشدات دون أي استجابة حتى الآن.

زيادة الأندية قرار سيتم تطبيقه بالفعل في دوري المحترفين، لكن تم الإعلان بشكل رسمي منذ فترة أن بداية التنفيذ من موسم 2023-2024.

ما هو مقترح جستنيه؟

جستنيه يبدو أنه أحد الشامتين في هبوط الراقي، الذي تألم بسببه الأغلبية، فيما فرح به القلة، رغم مدى التأثير المنتظر لغياب الأهلي عن دوري المحترفين في الموسم المقبل.

الإعلامي الاتحادي اقترح أن يرجع الراقي لاسمه القديم "الثغر"، كي لا يكون في تاريخه أنه شارك في دوري يلو وهو يحمل اسم "الأهلي".

وكتب جستنيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أفضل طريقة لعدم تواجد النادي الأهلي في دوري يلو أن تتقدم إدارة النادي بطلب من وزارة الرياضة تأمل فيه بتغير مسمى النادي الى نادي الثغر مثلاً أو أي اسم آخر ثم تستعيد اسم الأهلي بعد العودة إلى دوري الأمير محمد بن سلمان".

افضل طريقة لعدم تواجد النادي الأهلي في دوري يلو ان تتقدم ادارة النادي بطلب من وزارة الرياضة تأمل فيه بتغير مسمى النادي الى نادي الثغر مثلاً او اي اسم اخر ثم تستعيد اسم الأهلي بعد العودة الى دوري الامير محمد بن سلمان.#انقاذ_الاهلي — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) July 4, 2022

يذكر أن الراقي نشأ باسم "الأهلي"، لكن نشبت بعض الخلافات بين مسؤوليه في فترة من الفترات، ليقوم الرئيس وقتها حسن الصبان، في تغيير اسم لـ"الثغر" قبل أن يعود من جديد لاسم "الأهلي".

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