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Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images
علي سمير

فيديو | "محاولة لهدم النادي ومحو هويته" .. ضجة واتهامات بالمؤامرة بسبب مقترح تغيير اسم القادسية!

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الفكرة لم تلقى ترحيب البعض

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أثيرت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن فكرة تغيير اسم نادي القادسية السعودي، في ظل الطفرة التي يعيشها الفريق مع المدرب بريندان رودجرز.

القصة بدأت بمناقشة على برنامج "المنصة" عبر قناة "ثمانية"، حيث تحدث عنها الإعلامي سعد العفالق وعارضها تركي العجمة، بحجة أن الجماهير لن توافق على هذه الخطوة.

ماذا حدث؟

العفالق قال خلال ظهوره في البرنامج:"يمكن تغيير اسم القادسية، لأنه ليس مرتبطًا باسم الشركة المالكة "أرامكو" ولا أي شيء آخر ".

ورد عليه العجمة:"الشركة جاءت إلى النادي وهو له جمهوره وتاريخه الخاص ونجومه وبطولاته، لماذا يتم تغيير اسمه؟ أنا ضد الفكرة تمامًا، هل توافق على تغيير اسم الفتح لو جلبنا أكبر مؤسسة في العالم؟".

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وقال العفالق:"الفتح مرتبط بحدث معين، ولكني لا أقبل هذه الفكرة، مع الوضع في الاعتبار أن اسم القادسية ليس مربوطًا بالنادي".

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وواصل العجمة اعتراضه على الفكرة مخاطبًا ضيفه:"لا تكفر بالله، يمكننا تغيير شعار القادسية ولكن ليس اسمه".

توضيح للفكرة

ومن جانبه قال العفالق في سياق متصل:"ما أقصده هو أنه بعد عملية الاستحواذ، كان يمكن ربط النادي بشيء معين مثل المنطقة التي يقع فيها النادي أو شركة أرامكو المالكة له".

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ويؤمن بأن هذا الأمر كان سيمنح النادي المزيد من الزخم، مستشهدًا بنموذج الرياض الذي كان اسمه سابقًا "أهل الرياض".

اعتراض صريح

الخبير القانوني محمد بن علي القدادي، اعترض على هذه الفكرة في تغريدة عبر منصة "إكس"، حيث قال:"هناك قرار تم التجهيز له في ليل أظلم، وهناك بعض الأسماء المستخدمة لمثل هذا الغرض".

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وتابع:"هذا القرار المقصود منه هدم تاريخ نادي القادسية وارتباط جمهوره به، وتذويب هويته وتفتيت عشاقه، هذه المحاولة الرخيصة تجاه النادي وتاريخه مكشوفة ومرفوضة ويجب التصدي لها بقوة، ولا يسمح لمن لهم أهداف واضحة أو مأجورين بتمريره".

وأنهى حديثه:"في الكويت لم يتم طلب تغيير اسم نادي القادسية من منافسيه بالأندية الأخرى، فكيف بنا؟".

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طفرة مثيرة للقادسية

الفريق يعيش فترته الأفضل على الإطلاق بسبب ما يقدمه في دوري روشن خلال الموسم الجاري 2026/20207، حيث يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المسابقة تحت قيادة المدرب بريندان رودجرز، ويمتلك في رصيده 28 نقطة بفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.

وأما على الصعيد القاري، يحتل القادسية المركز الخامس بجدول ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد حصوله على 8 نقاط من 4 مباريات خاضها بالمسابقة حتى الآن، بفارق 4 نقاط عن العين الإماراتي متصدر المجموعة الثانية.

بقلمعلي سمير

كاتب رياضي ومدير شيفت ومحرر

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

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