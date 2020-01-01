مقترح بديل لتخفيض الرواتب من نجوم الدوري الإنجليزي بسبب الضرائب

رابطة لاعبين الدوري الإنجليزي تقدم مقترحًا بديلًا لتخفيض الرواتب والسبب الضرائب والتبرعات.

أصدرت رابطة اللاعبين في إنجلترا بيانًا يرد على تصريحات وزير الصحة الإنجليزي الذي طالبهم بتقليل رواتبهم في ظل أزمة كورونا الحالية.

جاء هذا البيان ليوضح عدة نقاط من وجهة نظر اللاعبين، واقترح تأجيل الرواتب لعدة أشهر لكنه رفض فكرة تقليلها لعدة أسباب سردها البيان نفسه.

المزيد من الفرق

وشدد البيان على رغبة اللاعبين في مساعدة أنديتهم في الفترة المقبلة، بالأخص لو تم استئناف بطولة الدوري لتستمر فيما بعد شهر يونيو الذي يشهد نهاية عدد كبير من العقود.

وأوضح اللاعبين أن مقترح تقليل 30 % من رواتب اللاعبين سيكون سبب مباشر في تقليل حوالي 200 مليون يورو من الضرائب السنوية التي تستفيد منها الدولة.

عار ليفربول ورقم شارابوفا.. عناوين الصحف 5 أبريل

ويأتي اقتراح تأجيل دفعات الرواتب من اللاعبين بهدف توفير سيولة مادية للأندية وفي نفس الوقت الحفاظ على الدخل الذي يصل للضرائب من رواتبهم.

وتسعى الرابطة لحصول كل الموظفين والعمال على رواتبهم كاملة في ظل الأزمة التي تمر بها كرة القدم والعالم بسبب التفشي المريع لجائحة كورونا.

جدير بالذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي كانت قد قدمت تبرعات بقيمة 20 مليون جنيه استرليني للمساعدة في مكافحة الفيروس المميت.