مقال منذ 8 سنوات .. ما حذر منه مسلي آل معمر يفعله الآن: بيع الوهم للجمهور!

أثار حديث مسلي آل معمر؛ رئيس نادي النصر السعودي، بالأمس عقب خسارة فريقه في الديربي أمام الهلال، استياء بعض الإعلاميين، متهمين إياه ببيع الوهم لجماهير النادي.

ماذا فعل مسلي آل معمر؟

بالأمس، ودع النصر كأس خادم الحرمين الشريفين بالهزيمة أمام الهلال بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مرسول بارك، بدور ربع النهائي.

وعقب المباراة، خرجت أكثر من شخصية نصراوية مهاجمة طاقم تحكيم المباراة بقيادة الجزائري مصطفى غربال، متهمين إياه بالتأثير على نتيجة اللقاء بشكل مباشر.

مسلي كان أحد المنتقدين، إذ طالب خلال حديثه للصحفيين عقب المباراة، بتدخل ولي العهد ووزير الرياضة، لإنقاذ الكرة السعودية من أخطاء الحكام.

حديث رئيس النصر انقسم حوله البعض، فمنهم من يرى أنه يتحدث عن التحكيم، للتغطية على المشكلات الفنية بفريقه، ومن من تعجب من ذكر اسم ولي العهد في قضية تعد صغيرة بمقامه.

ما حذر منه آل معمر منذ 8 سنوات يفعله الآن:

الإعلامي ناصر الجديع أحد المعترضين على حديث مسلي آل معمر، بل أنه بحث في دفاتره القديمة، لإحراجه أمام جمهور العالمي.

الجديع قام بإعادة نشر مقالة كتبها آل معمر منذ ثماني سنوات، تحدث بها عن لجوء بعض رؤساء الأندية للحديث عن التحكيم، للتغطية على أخطائهم.

وكتب مسلي وقتها في جزء من مقالته: "ولأن الهلاليين عاشوا الوهم بأن ما حدث في العام الماضي كان بتدخل من الرئيس العام السابق، لذا أتى على النصراويين الدور ذاته ليوهموا أنفسهم بأن ما يحدث وسيحدث هو بتوجيه مباشر من الرئيس العام الحالي ورئيس الهلال السابق الأمير عبد الله بن مساعد، وذلك ردًا على الإدعاءات الهلالية في الموسم الماضي، على رغم أن العقل والمنطق يقولان إنه من المستحيل أن يطلب رجل الرياضة الأول سواء عبد الله أم نواف من حكم أن يجامل فريقًا على حساب الآخر، لكن بالتأكيد أن هناك مستفيدين من تأجيج مثل هذا اللغط، وهم مسؤولو الأندية الذين يريدون أن يغطوا على تقصيرهم وأخطائهم بمثل هذه الجدليات، كذلك بعض الإعلاميين الذين يحبون تأدية دور البطولة".

وعلق الجديع، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " مقال جميل كتبه الإعلامي السابق والرئيس الحالي لنادي النصر مسلي آل معمر في صحيفة الحياة في ١٤ أغسطس ٢٠١٤ يتحدث فيه عن رؤساء أندية وإعلاميين يبيعون الوهم على جماهيرهم عبر إثارة الجدل حول التحكيم والترويج لنظرية المؤامرة للتغطية عن تقصيرهم و أخطائهم بهذه الجدليات!".

مقال جميل كتبه الإعلامي السابق والرئيس الحالي لنادي النصر مسلي آل معمر في صحيفة الحياة في ١٤ أغسطس ٢٠١٤ يتحدث فيه عن رؤساء أندية وإعلاميين يبيعون الوهم على جماهيرهم عبر إثارة الجدل حول التحكيم والترويج لنظرية المؤامرة للتغطية عن تقصيرهم و أخطائهم بهذه الجدليات! pic.twitter.com/FZAoJY4bbA — ناصر الجديع (@naljedai) February 22, 2022

اكتمال المربع الذهبي لكأس الملك:

حُسم بالأمس أطراف نصف نهائي كأس الملك، المقرر إقامته في الثالث من أبريل المقبل..

الاتحاد صعد بعد الفوز أمام التعاون في الثواني الأخيرة من المباراة، بثنائية مقابل هدف وحيد، ليلتقي بالفيحاء، الذي أقصى الباطن من البطولة، بالفوز بالنتيجة نفسها في الأشواط الإضافية.

أما الزعيم فسيلتقي بالشباب، الذي هزم الأهلي بثنائية مقابل هدف وحيد.

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