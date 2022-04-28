مقارنة محرز بنجم ساسوولو تشعل سخرية الإيطاليين على وسائل التواصل

اجتاحت سخرية جمهور كرة القدم مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما نشر عبر صحيفة "لا جازيتا" الإيطالية مساء اليوم بعد أن عقدت مقارنة بين رياض محرز وبيراردي.

حيث يرى المتابعين أن الجناح الجزائري لا يمكنه أن يقارن بنجم ساسوولو حتى وإن كان متألقًا في بطولة الدوري الإيطالي.

وكانت الصحيفة قد نشرت المقارنة، لمحاولة البحث داخل الثنائي المذكور، لمعرفة أوجه التشابه والاختلافات.

لكن الأمر قوبل بسخرية كبيرة بسبب الفارق الواضح في المستوى بين محرز وبيراردي خاصةً هذا الموسم.

حيث يعيش الجزائري فترة من الأفضل في مسيرته الرياضية، ويعول عليه بيب جوارديولا كثيرًا هذا الموسم.

Berardi e Mahrez, punti in comune? Gol, talento e un inizio complicato https://t.co/f5qCOQrj6E — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) April 28, 2022

فيما يظل بيراردي لاعبًا مميزًا لكنه جناح يلعب في ساسوولو في مستويات مختلفة تمامًا عما يشارك فيها رياض.

وهو الأمر الذي شجع الجماهير على ردود الفعل الساخرة التي كانت يملؤها الاستعجاب من التقرير الذي نشر.

جدير بالذكر أن رياض محرز يستعد مع فريق مانشستر سيتي لمواجهة ليدز يونايتد السبت القادم ضمن الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي.

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