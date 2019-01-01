مقارنة رقمية | الزمالك × الأهلي، من الأفضل في الدوري المصري؟
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الزمالك - فرجاني ساسي
كتب | محمود عبد الرحمن | فيس بوك | تويتر
يشهد الدوري المصري الموسم الحالي صراعًا قويًا افتقده منذ سنوات طويلة، يشمل 3 أندية هي الزمالك -المتصدر- وبيراميدز صاحب المركز الثاني، والأهلي صاحب المركز الثالث.
وخاض الأهلي مباراة أقل من الزمالك و3 أقل من بيراميدز، وهو ما يُعني أنه بمقدوره الوصول للمركز الثاني وتقليص الفارق مع الزمالك إلى 6 حال فاز بها.
وهنا نستعرض معكم مقارنة رقمية بين الزمالك والأهلي في 16 مستوى بحسب بيانات شركة instatscout.
ملاحظة: اللون الأحمر يُعني أفضلية للفريق.
|وجه المقارنة
|الزمالك
|الأهلي
|المباريات
|19
|18
|أهداف
|44
|28
|أهداف مستقبلة
|15
|13
|محاولات على المرمى
|113
|89
|الفرص المصنوعة
|145
|104
|نسبة تحويل الفرص لأهداف
|30%
|28%
|دقة التمرير
|82%
|83%
|العرضيات
|286
|242
|دقة العرضيات
|27%
|27%
|المراوغات الصحيحة
|311
|300
|نسبة نجاح المراوغات
|50%
|59%
|الالتحامات الناجحة
|401
|368
|نسبة الالتحامات الناجحة
|58%
|61%
|خسارة الكرة
|1516
|1423
|خسارة الكرة في وسط ملعبه
|284
|257
|استعادة الكرة
|1423
|1309
|تمريرات مفتاحية
|186
|149