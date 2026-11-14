مقابل 300 مليونًا .. برشلونة يؤمن صفقة تجارية مدوية!

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أمّن برشلونة دفعة مالية ضخمة بقيمة 300 مليون يورو لمواصلة عملية تحويل ملعبه الأيقوني. وأنجز النادي الكتالوني إصدار سندات جديد لضمان إتمام أعمال تجديد ملعب "كامب نو"، بما يكفل تحوّله إلى أكبر ملعب في أوروبا.

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تأمين دفعة مالية ضخمة

نجح برشلونة في إتمام إصدار سندات ضخم بقيمة 300 مليون يورو لتمويل مشروع ملعبه الطموح. وقد صُمّمت هذه المناورة المالية الأخيرة تحديداً للاستخدام في استكمال أعمال تجديد كامب نو الجارية.

وحصلت الصفقة على الضوء الأخضر الرسمي من اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية (CNMV) قبل الإعلان عنها. وتتيح هذه الموافقة التنظيمية الحاسمة للنادي الكتالوني المضي قدماً في خططه الخاصة بالبنية التحتية من دون تأخير.

شراكة مالية عالمية استراتيجية

ومن أجل تسهيل هذه المهمة المالية الضخمة، عقد برشلونة شراكة مع عمالقة القطاع لتأمين التمويل اللازم. وقد عملت جولدمان ساكس كوكيل التوظيف الوحيد لهذه الصفقة المعقدة.

وتسلّط هذه الخطوة الاستراتيجية الضوء على حجم الاستثمار المطلوب لإنهاء عملية تجديد الملعب. وسيمكّن ضخّ 300 مليون يورو من مواصلة التقدم من دون انقطاع في تحويل كامب نو إلى صرح عصري بالكامل.

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بناء أكبر ملعب في أوروبا

يظل مشروع كامب نو حجر الزاوية المطلق في مشروع "إسباي برشلونة" الأوسع. وقد أوضح النادي أن هذا التمويل تحديداً ضروري لإخراج رؤيته النهائية للبنية التحتية المحيطة إلى حيز الوجود.

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وبمجرد اكتمال أعمال التجديد الواسعة النطاق بالكامل، سيصبح الملعب رسمياً أكبر ملعب كرة قدم من حيث السعة في أوروبا. ويُعدّ هذا الحجم القياسي جانباً رئيسياً من الاستراتيجية التشغيلية طويلة الأمد للنادي.

التركيز على الضيافة الراقية

وبالنظر إلى المستقبل، ستتيح الأموال التي ضُخّت حديثاً للمطورين استكمال العروض الداخلية المحددة للملعب الجديد. وسيكون أحد أبرز محاور كامب نو الجديد توفير مساحات واسعة من الخدمات الراقية والضيافة.

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ومن المتوقع أن تعمل هذه الإضافات الفاخرة على تحديث تجربة يوم المباراة بالكامل للجماهير التي تزور الصرح. ويبقى استكمال هذه المراحل الحاسمة الأولوية المباشرة للنادي عقب النجاح في إصدار السندات بقيمة 300 مليون يورو.