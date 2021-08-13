مفيد للنصر ضار لحمدالله .. ماذا قدم تاليسكا أمام ضمك؟

النجم البرازيلي فرض نفسه بقوة

بدأ النصر موسمه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بأفضل طريقة ممكنة، إذ سحق ضيفه ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على ملعبه "مرسول بارك" في الرياض.

وبدأ المدرب مانو مينيزيس اللقاء بتواجد جلال الدين ماشاريبوف وسامي النجعي وأندرسون تاليسكا خلف عبد الرزاق حمدالله في الهجوم، فيما أبقى فينسنت أبو بكر على مقاعد البدلاء، وقد شارك خلال الشوط الثاني ونجح في إحراز الهدف الرابع.

ماذا قدم تاليسكا في ظهوره الرسمي الأول مع النصر؟

مباراة النصر وضمك كانت الظهور الرسمي الأول لتاليسكا مع العالمي، وقد لعب منذ البداية وأخرجه المدرب عند الدقيقة الـ82 مشركًا لاعب الوسط عبد المجيد الصليهم.

تاليسكا لعب مباراة رائعة للغاية، ولم يكن بحاجة للكثير من الوقت ليثبت أنه صفقة قوية جدًا للنصر ويستحق كل ما دُفع لأجله .. وأن الهلال خسر لاعبًا مؤثرًا وصانعًا للفارق.

المدرب مينيزيس استخدم تاليسكا كصانع لعب في وسط الملعب خلف حمدالله، لكنه كان يلعب عمليًا كمهاجم متحرك بجانب الهداف المغربي، إذ مالت طريقة لعب النصر إلى 4-4-2 بتواجد حمدالله مع تاليسكا في الهجوم وماشاريبوف يسارًا والنجعي يمينًا.

أكثر ما ميز صاحب الـ27 عامًا هو الحركة المتواصلة دون كرة والتحركات الممتازة والذكية بطول وعرض الملعب، وقد لفت الأنظار بمهاراته الفردية الكبيرة وسرعته وكذلك بحماسه وقتاله وجديته وجماعيته في اللعب ... مما يؤكد أنه جاء للرياض ليعيش تحديًا جديدًا مع النصر وليس لمجرد جمع الأموال والاستمتاع بنشاطات هيئة الترفيه السعودية.

تاليسكا أحرز هدفًا واحدًا خلال اللقاء، وصنع آخر لزميله أبو بكر، وقد حصل على ركلة جزاء أسفرت عن الهدف الأول وسجله حمدالله .. أي أن اللاعب ساعد زميليه المهاجمين للتسجيل اليوم.

أظهراللاعب قدراته الممتازة على التسديد اليوم، إذ أمطر مرمى ضمك بـ8 تسديدات كانت جلُهن ممتاز للغاية، وقد ذهبت 3 منهن على المرمى و4 خارجه وواحدة تصدى لها الدفاع.

تاليسكا لمس الكرة داخل منطقة جزاء ضمك مرتين، الأولى أسفرت عن ركلة الجزاء والثانية عن هدف .. مما يعني أنه فتاك وحاسم جدًا ولا يحتاج لمس الكرة كثيرًا ليُنتج ويُفيد الفريق.

سنحت له فرصة واحدة مؤكدة للتسجيل نجح في استغلالها، وحاول المراوغة 3 مرات نجح في مرتين منهن.

تاليسكا ... مفيد للنصر مُضر لحمدالله

ما أظهره تاليسكا اليوم أمام ضمك يؤكد أن النصر تعاقد مع وحش كروي لا يرحم خصومه أبدًا، وأجمل ما لدى اللاعب هو تحركاته الذكية دون كرة كما أسلفت، خاصة اقتحامه منطقة الجزاء لاصطياد الكرات الهوائية من التمريرات العرضية.

تاليسكا لاعب مفيد جدًا جدًا للنصر لكنه ضار للهداف حمدالله إن جاز التعبير، وذلك لأنه سيُقاسمه "كعكة" أهداف النصر خلال الموسم الجاري ... ما أقصده هو أن حمدالله لن يكون الوحيد الذي تُصنع له الفرص ويصطاد كل الكرات داخل منطقة الجزاء.

تاليسكا يُجيد التسجيل من داخل وخارج منطقة الجزاء كما ظهر اليوم، إذ يمتلك مميزات التسديد من بعيد وتنفيذ الهجمات الجماعية واقتحام المنطقة واصطياد الكرات الهوائية.

تاليسكا سيُفيد #النصر كثيرًا لكنه سينال حصة كبيرة من "كعكة" الأهداف الخاصة بحمدالله



لاعب يتحرك دون كرة بامتياز وذكاء كبير، يٌسجل من خارج وداخل المنطقة ونرى هنا كيف يقتحم المنطقة لاصطياد الكرة العرضية ... لو أي لاعب بدلًا منه يلعب لكان هذا الهدف ربما من نصيب حمدالله #النصر_ضمك https://t.co/y17EX1x4Yn — Tamer Abu sido (@Tamer_Abu_sido) August 13, 2021

كرة هدف تاليسكا تشرح هذه النقطة تمامًا، إذ لو كان أي لاعب بدلًا منه متواجد اليوم خلف حمدالله لكان الهدف الذي سجله من نصيب المهاجم المغربي، لكن دخوله القوي لمنطقة الجزاء وتمركزه السليم جعله يصطاد كرة ماشاريبوف ويُسجل منها وسط متابعة زميله.

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