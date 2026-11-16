صدمة كبيرة لكننا نسير في الاتجاه الصحيح.. الاتحاد الإيطالي يدافع عن مانشيني بعد رباعية بلجيكا!

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تلقت إيطاليا صدمة قاسية في مشوارها بدوري الأمم الأوروبية يوم الأحد، بعدما خسرت أمام بلجيكا 4-1. ورغم النتيجة، سارع المفوض الخاص للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جيوفاني مالاجو، إلى الدفاع عن المدرب روبرتو مانشيني، مؤكدًا أن مشروع إعادة بناء المنتخب يسير في الاتجاه الصحيح.

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صدمة كانت إيطاليا بحاجة إليها

أثارت كبوة المنتخب الإيطالي الأخيرة في دوري الأمم الأوروبية جدلًا في أنحاء البلاد، لكن مالاجو لم يُبدِ قلقًا. وعلى هامش حفل بانكينا دورو 2026 في كوفيرتشانو، تحدث مالاجو عن تبعات الخسارة في بروكسل، معتبرًا إياها جزءًا مهمًا من تطور الفريق. وأشار إلى أن الهزيمة تذكير بالعمل الذي لا يزال مطلوبًا للمنافسة على أعلى مستوى دولي.

وقال، بحسب سكاي سبورت إيطاليا: «الهزيمة في بروكسل كانت صدمة قاسية، لكنها أيضًا جزء من الرحلة. علينا أن نبقى واقعيين؛ فهذه هزائم نتعلم منها شيئًا». وبعيدًا عن النتيجة، فضّل مالاجو التركيز على الجوانب الإيجابية، وتحديدًا تنامي الصلة بين الجماهير وجيل جديد من المواهب. وأضاف: «علينا أيضًا أن نسلط الضوء على عدد الإيطاليين الذين يتابعوننا؛ إنهم يتعرفون على لاعبين شباب جدد يظهرون على الساحة الدولية».

دعم كامل لروبرتو مانشيني

وعندما طُلب منه تقييم أداء مانشيني خلال الأسبوع الماضي، سارع مالاجو إلى تقديم تقييم إيجابي. ورغم الهزيمة الثقيلة أمام بلجيكا، أشار إلى صعوبة المجموعة لوضع مركز المنتخب في سياقه. ومع حفاظ إيطاليا على مكانها في دوري الأمم الأوروبية، يرى مالاجو أن أسس النجاح مستقبلًا تُرسى، حتى وإن ظل طريق هؤلاء اللاعبين الشباب إلى القمة طويلًا وشاقًا.

وقال مالاجو: «التقييم جيد تمامًا. من كان سيقول ذلك عند انطلاق دور المجموعات؟ خسرت تركيا جميع مبارياتها، لكنها كانت قد تأهلت إلى كأس العالم، رغم وجودها في مجموعة صعبة جدًا، ولديها مواهب فردية وإمكانات. وكانت فرنسا تُعد المرشحة الأبرز للفوز بكأس العالم، ويرى كثيرون أنها تملك أقوى تشكيلة».

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رئيس الاتحاد الإيطالي يدافع عن التقدم المحرز أمام بلجيكا القوية

وشدد رئيس الاتحاد الإيطالي على أن النتيجة، رغم أنها مخيبة للآمال، يجب ألا تحجب التقدم المحرز منذ مارس. وأشار إلى أن المنتخب تجنب المصير الذي توقعه له كثيرون في بداية المجموعة، حين ظنوا أنه سيكون ضحية سهلة. وسلط الضوء على قوة المنافس، موضحًا أن بلجيكا كانت ضمن المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف العالمي لسنوات، وأنها المنتخب الوحيد الذي سجل في شباك إسبانيا بطلة العالم خلال النسخة الأخيرة من البطولة العالمية.

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وقال: «كانت بلجيكا في قمة التصنيف العالمي لسنوات، وكانت المنتخب الوحيد الذي سجل هدفًا في شباك إسبانيا في كأس العالم. بدونا كأننا ضحية سهلة؛ لكننا باقون في دوري الأمم الأوروبية، ولا يزال أمامنا الكثير لنفعله. ومع ذلك، بدأت الرحلة وبدايةً جيدة».

تطور إيجابي في شؤون الاتحاد الإيطالي

وتطرق الحديث في كوفيرتشانو أيضًا إلى الشؤون الداخلية للاتحاد الإيطالي لكرة القدم. وعلّق مالاجو على نبأ عدم اعتزام أدريانو جالياني منافسته على رئاسة الاتحاد. ويبدو أن هذا التطور أزال عقبة مهمة من طريق مالاجو، وقد يمهد لانتخابات أكثر توافقًا في الأشهر المقبلة، بينما يسعى الاتحاد إلى تحقيق الاستقرار في هيكله القيادي.

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وأعرب المفوض عن ارتياحه لهذا التحول، واصفًا إياه بأنه إشارة «مهدئة» للأجواء. وأوضح مالاجو: «نعم، إنها مهمة ومهدئة. كنت أتوقع ذلك. لم يعد الأمر الآن موضوعًا صحفيًا، ولن يبقى سوى الإجراءات التي تقود إلى الانتخابات بأقصى قدر من الهدوء والاحترام».