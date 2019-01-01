مفاوضات بايرن مع فيرنر تفتح الباب لرحيل ليفاندوفسكي

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية في ألمانيا أن روبرت ليفاندوفسكي قد يترك بايرن ميونخ الفترة المقبلة في حال انضمام تيمو فيرنر من صفوف لايبزج.

عدة مصادر أكدت وجود اتفاق بين فيرنر وبايرن شخصياً، بانتظار التوصل لصيغة للاتفاق مع لايبزج الذي يرفض التفريط في نجمه بسهولة.

وذكرت "كيكر" أن لايبزج يريد 60 مليون يورو لبيع مهاجمه الشاب، ولكن بايرن يعرض فقط 25 مليوناً بسبب انتهاء عقده في 2020.

وأشارت الصحيفة أن بايرن مستعد أن ينتظر انتهاء عقد فيرنر والتعاقد معه مجاناً بعد نهاية الموسم المقبل حتى لا يدفع المبلغ المطلوب.

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الصحيفة تحدثت أن في حال وصول فيرنر الصيف القادم، فذلك قد يمهد لرحيل ليفاندوفسكي، خصوصاً وأنه لم يجدد عقده حتى الآن.

وصرح المهاجم البولندي في أبريل الماضي أن المفاوضات مع بايرن مستمرة لتمديد العقد الذي يمتد حتى 2021، ولكن دون التوصل لاتفاق حتى الآن.

"كيكر" قالت إن ليفا مراقب من قبل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، والذان استفسرا عن وضعية اللاعب ومدى إمكانية شرائه.

ويتصدر ليفاندوفسكي صدارة هدافي البوندسليجا الموسم الجاري برصيد 22 هدفاً قبل جولة من نهاية المسابقة.