مفاجأة وليس ميسي أو رونالدو.. لويس إنريكي يختار "اللاعب الأكثر تأثيرًا" في العالم!

اختيار صادم من المدرب الإسباني..

يبلي الفرنسي عثمان ديمبيلي بلاء حسنًا مع باريس سان جيرمان في الآونة الأخيرة، خصوصًا مع الثنائية الرائعة التي شكلها برفقة المغربي أشرف حكيمي.

الأداء الجيد للغاية الذي يقدمه ديمبيلي جعل مدربه لويس إنريكي يصفه بأنه "اللاعب الأكثر تأثيرًا في العالم!".. في تصريح صادم للكثيرين.

وقال إنريكي لوسائل الإعلام عقب تعادل باريس سان جيرمان الشاق مع نيوكاسل في دوري أبطال أوروبا: "ما زلت مصممًا على رأيي، ديمبيلي هو اللاعب الأكثر تأثيرًا في عالم كرة القدم".

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وأضاف: "إنه لا يتأثر بأي سلبيات، لا يتأثر بأي آراء سلبية أو الأخطاء بشكل عام، يقدم أداء جيدًا ويحب المحاولة دائمًا ويخلق أشياء رائعة".

وانتقل ديمبيلي إلى باريس سان جيرمان قادمًا من صفوف برشلونة الإسباني، بعد فترة من القيل والقال حول استمراره أو تجديد عقده مع البلوجرانا.