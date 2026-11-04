مفاجأة.. مارينو بوسيتش يطلب من ثنائي الأهلي البحث عن نادٍ آخر!

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أسرار جديدة من داخل البيت الأهلاوي..

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كشف الصحفي الرياضي أحمد الشمراني، عن مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص "الكرواتي-الهولندي" مارينو بوسيتش، المدير الفني لعملاق جدة النادي الأهلي.

بوسيتش يواجه انتقادات عنيفة للغاية، منذ توليه القيادة الفنية لفريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ مع أنباء عن رغبة الإدارة في التخلي عنه، وسط وقوف الشرط الجزائي كـ"عقبة".

وفي هذا السياق.. أعلن الشمراني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عن إبلاغ بوسيتش اثنين من نجوم الأهلي؛ بضرورة البحث عن نادٍ آخر للانضمام إليه، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2027".

هذا الثنائي الأهلاوي؛ هما متوسط الميدان نايف مسعود، والجناح البرازيلي ويندرسون جالينو.

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وكتب الشمراني عن ذلك؛ بالحرف: "صدق أو لا تصدق.. مدرب الأهلي طلب من جالينو ومسعود، البحث عن أندية في الشتوية".

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* مارينو بوسيتش هو من سيرحل

ورغم ذلك؛ أوضح الشمراني أن المدير الفني "الكرواتي-الهولندي"، هو من سيرحل عن الفريق الأهلاوي قريبًا.

وقال الصحفي الرياضي: "الأكيد.. سيادته هو من سيغادر؛ بل على وشك المغادرة".

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واعترف أحمد الشمراني بوجود أكثر من خيار، على طاولة مجلس إدارة النادي الأهلي؛ من أجل خلافة مارينو بوسيتش، على رأس القيادة الفنية للفريق الأول.