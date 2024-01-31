مفاجأة لرونالدو وحارس المرمى.. دي ماريا يختار أفضل اللاعبين الذين زاملهم!

مسيرة طويلة وثرية للنجم الأرجنتيني..

في تصريحات لشبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية، سئل الأيقوني أنخيل دي ماريا عن أفضل اللاعبين الذين زاملهم في الملاعب طيلة مسيرته الطويلة ليكون منهم فريق كرة قدم.

الإجابات جاءت في بعضها متوقعة وبعضها أتى صادمًا، ففي البداية آثر دي ماريا اختيار إيميليانو مارتينيز على حساب إيكر كاسياس في مركز حراسة المرمى.

في خط الدفاع اختيار دي ماريا اثنين من لاعبي ريال مدريد السابقين، حيث شكل خط دفاع مكونًا من سيرخيو راموس ونيكولاس أوتاميندي، إضافة إلى مارسيلو في مركز الظهير الأيسر، ولم يختر أي ظهير أيمن زامله طيلة مسيرته.

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في وسط الملعب قال دي ماريا إن "لديه الكثير ليطرحه" فاختار في خط الوسط كلًا من خافيير ماسكيرانو وروي كوستا كأفضل لاعبي خط وسط لعب إلى جانبهما.

في الهجوم اختار العديد من اللاعبين، بدأهم بليونيل ميسي ونيمار وزلاتان إبراهيموفيتش وكيليان مبابي، المثير أنه استبعد كريستيانو رونالدو الذي زامله مع ريال مدريد.

وبرر دي ماريا بعض اختياراته بأنه "أتيحت له الفرصة للعب مع الكثير من اللاعبين" مشددًا أنه "لا يحب التفكير في الأسئلة من هذا النوع، لأنه يستطيع بسهولة عمل فريقين من كل النجوم الذين زاملهم" على حد وصف الفائز بكأس العالم 2022.