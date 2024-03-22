ساحر جديد.. نجل رونالدينيو يظهر في تدريبات برشلونة!

ألا ليت الزمان يعود يومًا!..

استدعى مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز نجل أسطورة الفريق الكتالوني رونالدينيو، جواو مينديش، من أجل المشاركة في تدريبات الفريق الأول.

يأتي هذا إثر ذهاب العديد من لاعبي الفريق الأول إلى معسكرات منتخباتهم أثناء التوقف الدولي، ما ترك تدريبات الفريق الأول دون كثير من العناصر الأساسية.

ووصل مينديش الصيف الماضي إلى فريق برشلونة الرديف، يحمل جينات أبيه لكن من الصعب أن يسحر العالم بنفس المستوى من المهارات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ذلك لأن رونالدينيو صعب التكرار عبر التاريخ ربما، وما فعله في كرة القدم يصل إلى حد الاستحالة لمن يريد أن يلعب كرة القدم بنفس الأسلوب الماتع.

كما أن مركز جواو مينديش البالغ من العمر 19 عامًا، هو رأس الحربة، ويلعب بقدمه اليسرى، وهما صفتان مختلفتان كليًا عما كان يميز أباه.

لكن اللاعب البرازيلي المولود في ريو دي جانيرو أشار في تصريحات سابقة إلى أن هدفه البقاء في المستوى الكروي الأعلى في أوروبا لأطول فترة ممكنة.