مفاجأة.. بيريز هو المسؤول عن "فيديوهات حكام ريال مدريد"

أوامر عليا من إدارة الملكي

ذكرت صحيفة "البريوديكو" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز هي من أصدر الأوامر لتليفزيون النادي الرسمي بإعداد مقطع فيديو لحكم كل مباراة تالية ضد الملكي في سابقة تحدث للمرة الأولى بتاريخ كرة القدم.

أتى هذا ردًا على اتهامات الغريم الآخر برشلونة بقضية رشوة الحكام الشهيرة المعروفة إعلاميًا بـ"قضية نيجريرا".. والتي لا تزال منظورة في ساحات المحاكم.

كون هذه التعليمات تأتي من إدارة الملكي شيء، وموقف لاعبي ريال مدريد أنفسهم على أرضية الميدان شيء آخر.

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الصحيفة ذاتها أشارت إلى أن كثيرًا من اللاعبين وعلى رأسهم داني كارباخال، أكد عدم رضا الفريق عن الأمر.

وعطفًا على الترنح الذي شاب مستوى خيل مانزانو على سبيل المثال في ميستايا، تؤكد الصحيفة أن كارباخال أدلى لمقربين بأنه "رغم احترام الموقف الذي يتخذه النادي عمومًا، لكن هذا يعزز حالة من التوتر مع الحكام في المباريات" على حد تعبيره.