مفاجأة .. أوامر بيريز تحرم ثنائي ريال مدريد من الانتقال لبرشلونة هذا الصيف!

فرمان خاص في عقود الثنائي

يحرص نادي ريال مدريد الإسباني على منع لاعبيه من الانتقال إلى صفوف الغريم التقليدي برشلونة، ليصل الأمر إلى وضع بنود خاصة في عقودهم مع الفريق.

ماركو أسينسيو أنهى مسيرته الطويلة مع ريال بعد انتهاء عقده مع النادي دون التوقيع على عقد جديد، ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية فإن الجناح الإسباني على وشك الانتقال إلى باريس سان جيرمان، بعدما ارتبط بالانضمام لبرشلونة.

ولكن وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن فكرة انتقال أسينسيو إلى برشلونة كانت مستحيلة، لأن النادي الكتالوني استفسر في البداية عن إمكانية التعاقد معه، لكنه تراجع فورًا بعدما علم أن الرئيس فلورنتينو بيريز أمر بإدراج أحد البنود في عقد اللاعب لمنعه من الانضمام للغريم التقليدي حتى بعد انتهاء صلته بالنادي.

ولهذا السبب سقط أسينسيو سريعًا من حسابات برشلونة، بعدما كان يعتبره المدرب تشافي هيرنانديز من العناصر المفضلة له لتدعيم مركز الجناح الأيمن في حالة فشل التعاقد مع ليونيل ميسي الذي ذهب إلى إنتر ميامي.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن الأمر ينطبق كذلك على داني سيبايوس، بتواجد شرط مماثل في عقده الحالي مع ريال مدريد، ولكن الأمور تتجه في الوقت الحالي لتوقيع اللاعب على عقد جديد.

يذكر أن ريال مدريد تخلى مؤخرًا عن الثلاثي إيدين هازارد، ماركو أسينسيو وكريم بنزيما، ومن المتوقع قدوم المزيد من العناصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.