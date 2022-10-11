مفاجأة .. الهلال يشارك في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة

الزعيم حقق المركز الرابع مرتين في مونديال الأندية عامي 2019 و2021

لم يعد هناك مفر أمام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن ترشيح ممثله، الذي سيشارك في كأس العالم للأندية 2022، في ظل تضارب مواعيد البطولات.

مونديال الأندية 2022 تم تأجيله العام الجاري في ظل إقامة كأس العالم للمنتخبات، على أن يقام في الربع الأول من العام المقبل 2023، لكن وقتها لن تكون اسيا قد تعرفت على بطل دوري الأبطال، الذي سيتأهل للمونديال.

ووفقًا للإعلامي الرياضي وليد الفراج فإن نهائيات دوري أبطال آسيا في نسخته الحالية، بدايةً من دور الـ16 وحتى دور الأربعة، ستقام في العاصمة القطرية "الدوحة"، في شهر فبراير المقبل.

وأوضح الفراج أن نهائي دوري الأبطال لم يتحدد موعده بعد، وسيقام بنظام الذهاب والإياب، على أن يقام اللقاء الأول في الغرب والثاني في الشرق.

وفجر مقدم "أكشن مع وليد" مفاجأة حول استقرار الاتحاد الآسيوي على ترشيح الهلال السعودي لتمثيل آسيا في مونديال 2022، بصفته بطل آسيا 2021.

#وليد_الفراج: #الهلال سيشارك ممثلًا لقارة آسيا في مونديال الأندية وستكون الثالثة للهلال .. الإتحاد الآسيوي يقرر إقامة الأدوار النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا في قطر وسيكون النهائي ما بعد كأس العالم للأندية .. الذهاب سيكون في غرب القارة#أكشن_مع_وليد #Shahid#MBCAction pic.twitter.com/SxIEk0RyXB — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) November 10, 2022

وحال مشاركة الزعيم في هذه النسخة، ستكون المرة الثالثة، إذ احتل المركز الرابع في عامي 2019 و2021.