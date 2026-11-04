مفاجآت جوائز الكاف: غياب صادم لمحمد صلاح وسيطرة مغربية بقيادة أشرف حكيمي .. ومنافسة شرسة بين نجمي برشلونة وريال مدريد!

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حسام حسن ينافس الركراكي على جائزة أفضل مدرب

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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القوائم الرسمية للمرشحين لجوائز الأفضل في القارة السمراء لعام 2026، في إعلان حمل الكثير من المفاجآت، حيث تصدر المشهد غياب النجم محمد صلاح، لاعب طرابزون التركي عن قائمة أفضل لاعب، بينما فرضت الكرة المغربية هيمنتها بتمثيل واسع في مختلف الفئات الفردية والجماعية.

صدمة غياب صلاح وتوهج النجوم المغاربة

أحدثت القائمة الأولية التي أصدرها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لاختيار أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2026 ضجة كبرى في الأوساط الرياضية، حيث خلت تمامًا من اسم قائد المنتخب المصري ليمثل واحدة من أكبر المفاجآت، خصوصًا أن صلاح اعتاد التواجد بصفة دائمة في المراتب الأولى لهذه الجائزة المرموقة، لا سيما مع حضور أسماء أخرى مثل السنغالي ساديو ماني والإيفواري آماد ديالو والكونغولي يوان ويسا.

في المقابل، أكدت الكرة المغربية تفوقها القاري بوجود ثلاثة أسماء ثقيلة في القائمة المختصرة، حيث يتنافس أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان، رفقة إبراهيم دياز موهبة ريال مدريد، وإسماعيل صيباري، على اللقب الغالي.

ولن تكون المنافسة سهلة على هذه الجائزة، في وجود أسماء بارزة مثل الثنائي السنغالي بابي جاي وإسماعيلا سار والجنوب إفريقي تيبوهو موكوينا والغاني أنطوان سيمينيو.

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صراع المواهب الشابة وحضور برشلونة والسيتي

على صعيد جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا، اشتعلت المنافسة بظهور رباعي عربي يتطلع لخلافة كبار القارة، يتقدمهم المغربي أيوب بوعدي، الذي انتقل مؤخراً إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة قياسية.

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ويواجه بوعدي منافسة شرسة من المصري حمزة عبد الكريم، الموهبة الصاعدة في نادي برشلونة الإسباني، والجزائري إبراهيم مازا نجم باير ليفركوزن الألماني، بالإضافة إلى المغربي عبد الله وزان لاعب أياكس الهولندي.

ولن تكون المهمة سهلة أمام هذا الرباعي، حيث تضم القائمة أسماءً واعدة أخرى مثل يان ديوماندي لاعب ريال مدريد ومنتخب كوت ديفوار، وكريستيان كوفاني من باير ليفركوزن.

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الزمالك يصارع على الأفضل .. وحسام حسن في سباق

شهدت فئات الجوائز الأخرى حضورًا لافتًا لنادي الزمالك المصري الذي سيطر على قائمة المرشحين لأفضل نادٍ في أفريقيا، رفقة أندية نهضة بركان والجيش الملكي من المغرب، والترجي التونسي، بينما غاب النادي الأهلي بشكل مفاجئ عن هذه الفئة، بعدما ودع النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي على يد صن داونز الجنوب إفريقي.

وإلى جانب أندية العرب المرشحة، تواجد صن داونز المتوج بدوري أبطال أفريقيا ومانياما يونيون الكونغولي المتأهل لربع نهائي كأس الكونفيدرالية الموسم الماضي.

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كما تواجد ثنائي القلعة البيضاء محمد شحاتة ومهدي سليمان في قوائم الأفضل داخل القارة وفي حراسة المرمى على التوالي، وهو ما يعكس الطفرة التي حققها الفريق الأبيض في مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، بينما يتواجد محمود حسن "تريزيجيه"، لاعب الأهلي السابق ونجم نادي الرياض السعودي الحالي في ذات السباق بفضل ما قدمه مع المارد الأحمر في النسخة السابقة من دوري الأبطال وكذلك زميله الحارس الشاب مصطفى شوبير.

وفي صراع المدربين، يبرز اسم حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري، الذي يطمح للتتويج بجائزة أفضل مدرب بعد قيادته "الفراعنة" لثمن نهائي مونديال 2026. وتضم القائمة أيضاً أسماء وازنة مثل وليد الركراكي ومحمد وهبي من المغرب، ومعتمد جمال مدرب الزمالك، وسيباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية.