مفاجآت من ذهبي الأهلي: أرغب في الرئاسة لكن النفيعي رفض الرحيل مقابل تسديد كافة الديون

النفيعي يتمسك بمنصبه حتى عام 2025

فجر خالد العيسى؛ عضو ذهبي النادي الأهلي السعودي، مفاجآت حول علاقة إدارة النادي برئاسة ماجد النفيعي بالأعضاء الذهبيين، مؤكدًا أنه عرض عليه أكثر من مرة الرحيل، لكنه رفض في كل مرة.

رغم الهبوط النفيعي مستمر:

الراقي هبط بشكل رسمي لدوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم المقبل، بعدما احتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 32 نقطة فقط من 30 مباراة، في الموسم المنقضي.

هذه هي المرة الأولى في تاريخ النادي الجداوي، التي يهبط بها لدوري الدرجة الأولى، لكن ورغم ذلك يتمسك النفيعي بمنصبه.

النفيعي كان قد فاز بمقعد الرئاسة في مايو 2021، بعد منافسة مع زياد اليوسف، ومن المقرر أن يستمر في منصبه حتى عام 2025، إذ أجريت الانتخابات بعد تقديم عبد الإله مؤمنة استقالته من الرئاسة.

تمسك النفيعي بمنصبه يقابله هجوم كبير من جمهور الأهلي وإعلامه إلا أن الرجل خرج مؤكدًا أنه لا يفكر في الرحيل نهائيًا، واعدًا بإعادة الفريق لدوري المحترفين من جديد.

ماذا قال العيسى عن النفيعي؟

ذهبي الراقي أوضح أن النفيعي يرفض أي تعاون مع الأعضاء الذهبيين للنادي، محملًا إياه مسؤولية ما وصل له الفريق حاليًا.

وأكد العيسى أنه يرغب في تولي رئاسة الأهلي، لكن تمسك المجلس الحالي بمقعده، يحول دون نجاحه في إنقاذ النادي.

وقال العيسى، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية: "تواصلت مع النفيعي مرتين كي يرحل عن النادي، كانت المرة الأولى قبل شهر رمضان، ورفض، والثانية كانت في 30 من يونيو الماضي، لكنه رفض أيضًا، عرضت عليه الرحيل مقابل أن أوقع على المسؤولية التضامنية، وأتحمل كافة الديون المترتبة على النادي، أنا لا أعلم حجم الديون تحديدًا، لأن الإدارة تتعتم عليها، لكنني مع الكيان، وأملك ملفًا قويًا، وأقدم الوعد للجماهير في حال رحيل النفيعي بأن أعيد النادي إلى أبنائه ومحبيه وعشاقه".

وأضاف: "أؤكد للجميع أنني سأقدم دعمًا للنادي من جيبي الخاص، يصل إلى 20 مليون ريال، بجانب أنني أملك عقود رعاية بأكثر من 30 مليونًا، وسأعمل على تحسين مداخيل النادي".

ذهبي النادي الجداوي واصل كاشفًا عن انقطاع التحالف بين الإدارة وذهبيي النادي: "مع الأسف التواصل مع الإدارة كان غائبًا طوال الفترة الماضية، لأنها تصد كل من يحاول أن يخدم أو يقترب من الكيان، بدأ ذلك بعد التصريح الغريب عقب فوز النفيعي بالانتخابات، إذ قال إنه لا يريد التحالف ولا يحتاج لأي دعم".

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